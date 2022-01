Karen Bejarano alzó la voz tras réplica de la doctora Cordero: “No se puede esperar menos...”

A través del formato historias, Karen Bejarano respondió a los dichos de la doctora Cordero, luego que esta la tratara de “roteca” en un capítulo del podcast Sentido Común, de radio El Conquistador. Recordemos que el conflicto se originó luego que la cantante compartiera un video de la psiquiatra, en el que sostiene que su voto debería valer 10 veces más que el de su asesora del hogar, por tener un título universitario.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Karen Bejarano cuestionó el triunfo de la especialista en las Elecciones Generales del pasado 21 de noviembre, en las que resultó electa diputada por el Distrito 10, asegurando que carece de ética y recordando algunos de sus diagnósticos realizados en televisión.

“¿Cómo pudo llegar a ser diputada esta señora? Realmente no se me ocurre en que dimensión paralela vive la gente que le dio su voto. Cómo pueden confiarle un cargo tan importante a una persona que no tiene empatía, que mira en menos, que se siente superior por haber estudiado una carrera universitaria... ¿Cómo somos tan weones?”, fue parte de lo que dijo.

La respuesta de la doctora Cordero

Tras el análisis de Karen Bejarano, la psiquiatra le respondió en duros términos durante una emisión del podcast Sentido Común, refiriéndose a la cantante como una “roteca”. “Una mujer que me odia, una tal Bejarano, diciendo que el colmo de este país, que viven en un mundo paralelo, que una persona sin ética como yo tenía un cargo de poder”, señaló.

“Una que tenía fotos desnuda en su celular, lo mandó a arreglar y después los rotos que le arreglaron el celular esparcieron el traste de la pelotuda por todas partes”, agregó, indicando que la cantante “me tiene una pica porque yo dije que cuando una mujer tiene hijos hombres tiene que taparse mucho el poto y no mostrárselo a nadie más que el marido o el amante de turno. Y eso parece que le cayó muy mal”.

Karen Bejarano contestó a sus dichos

A días de la réplica, Karen Bejarano se manifestó nuevamente en su cuenta de Instagram aludiendo a las palabras de la especialista. En esta oportunidad, la cantante lamentó los argumentos entregados por la diputada electa para defenderse de su crítica.

“Que lástima que la única forma de defender una postura sea ‘roteando’ a otros. Creo que somos personas capaces de discutir sin mirar en menos a otras personas, pero claramente no se puede esperar menos de ella”, apuntó.