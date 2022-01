Karen Bejarano arremete contra la doctora Cordero: “¿Cómo pudo llegar a ser diputada?”

La noche del domingo, Karen Bejarano se manifestó a través de redes sociales con un descargo en el que arremetió en contra de la doctora Cordero, quien recientemente fue electa como diputada por el Distrito 10, que representa a las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.

La cantante recordó unas declaraciones de la psiquiatra, en las que sostuvo que su voto debería valer 10 veces más que el de su asesora del hogar, por tener un título universitario. “El voto de una persona como yo, que tiene una posición universitaria, que ha trabajado en hospitales públicos (...) no va a valer lo mismo que el voto de mi Bertita”, señaló.

A raíz de estos dichos, Karen Bejarano utilizó su cuenta de Instagram para cuestionar el triunfo de la especialista en las Elecciones Generales del pasado 21 de noviembre, asegurando que carece de ética y recordando algunos de sus diagnósticos realizados en televisión.

“¿Cómo pudo llegar a ser diputada esta señora? Realmente no se me ocurre en que dimensión paralela vive la gente que le dio su voto. Cómo pueden confiarle un cargo tan importante a una persona que no tiene empatía, que mira en menos, que se siente superior por haber estudiado una carrera universitaria... ¿Cómo somos tan weones?”, partió diciendo la cantante.

“Por estos dichos tan aberrantes como discriminatorios y por ser una psiquiatra sin ninguna ética, ya que filtró en TV conversaciones que tuvo en sesiones con pacientes, diagnosticaba en TV a personas de la TV con trastornos inexistentes simplemente porque se le paraba la raja y además estuvo involucrada en la venta de licencias médicas falsas... O sea, ¿hola?”, agregó.

“Solo por estas razones no debería haber tenido acceso a un cargo público. #MasEricas #MenosDraCordero”, remarcó la ex chica Mekano, para luego destacar la respuesta de Juan Cristóbal Guarello en el programa Más Vale Tarde que Nunca, en donde criticó los dichos de la psiquiatra.