Revelan supuesta reacción de Mauricio Isla tras acusaciones contra Iván Cabrera: “Es capaz de sacarle la c...”

En un nuevo capítulo de Que te lo Digo, Sergio Rojas entregó detalles sobre lo que habría sucedido tras las acusaciones realizadas por Antonella Muñoz, en contra de su expareja, Iván Cabrera, el bailarín que hasta hace unos días mantenía una relación con la modelo española Gala Caldirola.

En conversación con Hugo Valencia, el periodista realizó un repaso por algunas situaciones que se han comentado dentro del mundo del espectáculo, indicando que “en el mundo de las modelos él no tiene una tan buena imagen”. “Como que a él siempre se le ha catalogado por andar con mujeres, pero más allá de por amor, por una cosa netamente de... no sé si la palabra es interés, utilización, sacar un provecho... como que no sería tan transparente en sus relaciones, digamos”, dijo.

“Hay hartas mujeres que parece que no lo pasaron tan bien con Iván. Es una persona que tendría un carácter un tanto complejo. Ojo, con esto no quiero decir, en ningún caso, que las acusaciones de las cuales hoy día está siendo acusado sean reales. Solamente estoy diciendo que en el mundo de la producción de eventos, Iván no es bien visto por su carácter y por sus relaciones con las mujeres, que serían más de utilizar que de entregarse al amor”, agregó.

La supuesta reacción de Mauricio Isla tras las acusaciones contra Iván Cabrera

Luego que ambos periodistas se refirieran a los romances que el bailarín ha sostenido con otras figuras del espectáculo, Sergio Rojas se refirió a los dichos de Antonella Muñoz, quien aseguró que Iván Cabrera siguió buscándola cuando comenzó su romance con la modelo española e incluso le habría enviado videos íntimos junto a la ex chica reality.

“Hay un caso que es súper complicado, que tiene que ver con que existirían videos de él intimando con Gala. Esos videos, que entiendo sí existen, habrían sido enviados a su expareja, y su expareja también le enviaba videos de ella teniendo relaciones con otros hombres a Iván. Se intercambiaban videos en una relación absolutamente enfermiza”, comentó.

Sergio Rojas y Hugo Valencia en "Que te lo Digo" Sergio Rojas reveló la supuesta reacción de Mauricio Isla frente a las acusaciones contra Iván Cabrera, que afectarían a su expareja Gala Caldirola (Instagram)

En ese momento, reveló la reacción que habría tenido Mauricio Isla frente a la controversia que afectaría a su expareja Gala Caldirola. “Eso tendría muy molesta a Gala Caldirola y Mauricio Isla, porque Mauricio, según ha comentado a sus cercanos es capaz de sacarle la cresta, no solamente él, sino que entiendo él con algunos amigos, a Iván Cabrera si es que llegase a ‘filtrarse’ alguno de estos videos”, dijo.

“Según lo que pude reportear en el mundo futbolístico (...) Lo que yo entiendo es que Mauricio Isla ha manifestado su intención de detener cualquier atisbo de filtración por parte de esta señorita (Antonella Muñoz) en los videos en donde aparecería Gala Caldirola”, agregó, indicando que “también se lo habrían hecho saber a ella e Iván Cabrera, que si algo de esto llegara a salir públicamente, iba a traer consecuencias desfavorables para quien lo filtrara”.

“Y cuando digo desfavorables no lo digo solamente en el ámbito judicial, sino que también tomarían algún tipo de acciones de manera personal en contra de quién filtrara ese tipo de videos o de imágenes”, aclaró.