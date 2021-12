Canal 13 suspendió participación de Iván Cabrera en “Aquí se Baila” tras acusaciones de agresión sexual

Luego de las acusaciones realizadas por Antonella Muñoz en contra de su expareja Iván Cabrera, Canal 13 decidió suspender la participación del bailarín en el nuevo programa Aquí se Baila. La información fue confirmada por BioBioChile, a través de un comunicado en el que explicaron las razones de la determinación.

“A raíz de las acusaciones que han aparecido en torno a Iván Cabrera, se le ha comunicado a él y ha aceptado que su participación en el programa Aquí se baila… talento sobre la fama ha quedado suspendida”, señalaron desde el canal.

Según detallaron, la determinación fue tomada “hasta que se aclare judicialmente el caso y se llegue a la verdad y responsabilidad de los hechos”. De esta manera, Iván Cabrera quedó apartado del nuevo programa de Canal 13, en el que ya se confirmó la participación de figuras como Matías Vega, Yasmín Valdés, Valentina Roth y Thiago Cunha, entre otros.

La nueva apuesta del canal, Aquí se Baila, se estrenará el lunes 10 de enero en horario prime y será conducido por el destacado animador Sergio Lagos.

Iván Cabrera fue acusado de agresión sexual

La decisión de Canal 13 de suspender la participación de Iván Cabrera de Aquí se Baila, fue dada a conocer luego de las declaraciones realizadas por su expareja, Antonella Muñoz, quien durante una transmisión en vivo aseguró haber sufrido agresiones sexuales por parte del bailarín.

“Iván dejaba el celular grabando cuando se iba a eventos para escuchar las conversaciones que yo tenía con amigas... Hacíamos tríos. Me mandaba a buscar a otras mujeres para que hiciéramos tríos y él poder grabar. Me drogaba... Yo le decía que sí a todo”, reveló en conversación con Cecilia Gutiérrez.

“Me incitaba para que yo me grabara drogada. Una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en un anoche estando con él, y él me violó. Al otro día me decía ‘te violé porque eres mi puta’, ‘te amo y tú vas a ser mi puta’, ‘si te comportas de esta forma siempre vas a estar conmigo’, y me gustaba, pero era un patrón que yo no lo tenía adquirido y él me impulsó a eso”, agregó.

También reveló hechos que afectarían a Gala Caldirola, pues según indicó, Iván Cabrera siguió buscándola cuando comenzó su romance con la modelo española e incluso le habría enviado videos íntimos junto a la ex chica reality.

“Cuando yo llegué acá a Argentina, él me seguía buscando (...) No quería eso para mi vida. Me vine para acá, él me intentó buscar. No le contesté, después yo le decía ‘déjame en paz, por favor’. Le mandé un mensaje a Gala (Caldirola) diciéndole que su pololo me estaba molestando. Ella no respondió nada. Solo me pone ‘ok, voy a hablar con él’”, dijo.

“Él me enviaba videos que tenía con Gala teniendo sexo, y yo le enviaba videos que tenía con gente cogiendo”, agregó. Tras sus palabras, Cecilia Gutiérrez le preguntó si tenía la intención de denunciarlo, indicando: “has hecho acusaciones que son graves y que son un delito, y que además podrían ser tratadas por la justicia”.

“Necesito asesoría y orientación. Tampoco te puedo decir que el tipo me puso una pistola en la cabeza para hacerlo. Yo lo hice en estado de inconsciencia (...) Yo lo que quiero lograr con este live, es... Yo no voy a hacer una denuncia legal, pero quiero crearle una conciencia a la gente, a las mujeres, a los hombres que alguna vez fueron abusados. Quiero que se sepa mi verdad, mi testimonio”, respondió la joven.