Madre de Iván Cabrera reaccionó tras acusaciones contra su hijo

A solo horas de que se conocieran las acusaciones realizadas por la expareja de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, la madre del ex integrante de Yingo reaccionó al tema mediante una publicación en redes sociales. Hablamos de Raquel Salinas, quien alzó la voz tras los dichos de la joven y agradeció a quienes los “apoyan en momentos tan difíciles”.

“En estos momentos de infamia, de despecho absoluto, y maldad sin límites, espero lo que dice este post: ¡Bendecir, bendecir y bendecir a todos quienes nos apoyan en momentos tan difíciles!”, escribió, junto a una imagen que contiene el mensaje “benditas sean las personas que nos desean el bien de verdad”.

Madre de Iván Cabrera tras acusaciones contra su hijo La mujer calificó la situación que enfrenta el ex integrante de "Yingo" como "momentos de infamia, de despecho absoluto, y maldad sin límites" (Instagram)

Las acusaciones contra Iván Cabrera

Recordemos que la polémica surgió luego de las acusaciones que realizó Antonella Muñoz en contra de su expareja, Iván Cabrera, durante una transmisión en vivo con la periodista Cecilia Gutiérrez, en las que incluyó supuestas infidelidades, uso de drogas y una violación.

La joven también reveló hechos que afectarían a Gala Caldirola, pues según indicó, Iván Cabrera siguió buscándola cuando comenzó su romance con la modelo española e incluso le habría enviado videos íntimos junto a la ex chica reality.

“Cuando yo llegué acá a Argentina, él me seguía buscando (...) No quería eso para mi vida. Me vine para acá, él me intentó buscar. No le contesté, después yo le decía ‘déjame en paz, por favor’. Le mandé un mensaje a Gala (Caldirola) diciéndole que su pololo me estaba molestando. Ella no respondió nada. Solo me pone ‘ok, voy a hablar con él’”, dijo la joven.

“Él me enviaba videos que tenía con Gala teniendo sexo, y yo le enviaba videos que tenía con gente cogiendo”, agregó.

Durante la transmisión, Cecilia Gutiérrez le preguntó si tenía la intención de denunciarlo, indicando: “has hecho acusaciones que son graves y que son un delito, y que además podrían ser tratadas por la justicia”. Sin embargo, la joven contestó: “Yo no voy a hacer una denuncia legal, pero quiero crearle una conciencia a la gente, a las mujeres, a los hombres que alguna vez fueron abusados. Quiero que se sepa mi verdad, mi testimonio”.