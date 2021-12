Luego de las acusaciones realizadas por la expareja de Iván Cabrera, la atención se volcó hacia Gala Caldirola, quien comenzó un romance con el bailarín tras su participación en el programa El Discípulo del Chef.

La modelo española había permanecido en silencio en medio de la polémica. Sin embargo, la situación cambió rotundamente en horas de esta tarde, cuando se pronunció mediante una publicación en redes sociales.

Gala Caldirola aludió al tema con un breve mensaje, asegurando que “cada experiencia vivida es una lección aprendida”. “Soy una mujer de buenos valores y confío en que Dios me proteja de las malas intenciones. Lo único que quiero es vivir en paz y armonía con mi hija y conmigo misma. Le deseo lo mismo a todo el mundo”, agregó.

Gala Caldirola alzó la voz tras acusaciones contra Iván Cabrera "Confío en que dios me proteja de las malas intenciones", dijo la modelo española (Instagram)

Junto a sus palabras, la modelo adjuntó una selfie que rápidamente se llenó de reacciones por parte de los usuarios de la plataforma. Una de ellas vino por parte de su amigo y manager Suro Solar, quien en noviembre pasado viajó junto a la pareja y un grupo de amigos a México.

“¡Las pruebas están para los fuertes, aunque muchas veces no las merezcamos! Sola estarás jamás. Que este nuevo 2022 esté lleno de cambios y más amor que nunca”, escribió, demostrando su apoyo a la celebridad española.

Otros de los usuarios se manifestaron en torno al tema con comentarios como “Te felicito por pensar en tu hijita primero. Mejor sola que mal acompañada”, “Tema cerrado entonces. Aproveche de viajar, salga y rodéese de sus amistades. Cambie el teléfono si es necesario”, y “¡Si el río suena es porque piedras lleva! Cuida de ti y tu bebé”.

Antonella Muñoz reveló hechos ligados a Gala Caldirola

Recordemos que durante la transmisión que realizó junto a Cecilia Gutiérrez, la expareja de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, también reveló hechos que afectarían a Gala Caldirola, pues según indicó, el bailarín siguió buscándola cuando comenzó su romance con la modelo española e incluso le habría enviado videos íntimos junto a la ex chica reality.

“Cuando yo llegué acá a Argentina, él me seguía buscando (...) No quería eso para mi vida. Me vine para acá, él me intentó buscar. No le contesté, después yo le decía ‘déjame en paz, por favor’. Le mandé un mensaje a Gala (Caldirola) diciéndole que su pololo me estaba molestando. Ella no respondió nada. Solo me pone ‘ok, voy a hablar con él’”, dijo.

“Él me enviaba videos que tenía con Gala teniendo sexo, y yo le enviaba videos que tenía con gente cogiendo”, agregó. Tras sus palabras, Cecilia Gutiérrez le preguntó si tenía la intención de denunciarlo, indicando: “has hecho acusaciones que son graves y que son un delito, y que además podrían ser tratadas por la justicia”.

“Necesito asesoría y orientación. Tampoco te puedo decir que el tipo me puso una pistola en la cabeza para hacerlo. Yo lo hice en estado de inconsciencia (...) Yo lo que quiero lograr con este live, es... Yo no voy a hacer una denuncia legal, pero quiero crearle una conciencia a la gente, a las mujeres, a los hombres que alguna vez fueron abusados. Quiero que se sepa mi verdad, mi testimonio”, respondió la joven.

Luego que se conocieran estas declaraciones, Gala Caldirola eliminó todas las fotografías junto a Iván Cabrera de su perfil de Instagram.