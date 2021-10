Selena Gomez es ejemplo de estilo para otoño en abrigo de terciopelo con estampado floral

Si hay una manera infalible de destacar en otoño sin duda alguna es llevando un abrigo statement y así lo demostró Selena Gomez con uno de sus últimos looks de calle.

La noche del sábado 9 de octubre, la cantante de 29 años acaparó todos los flashes en su salida de un moderno restaurante en Los Ángeles derrochando estilo con un sobretodo sensacional.

Selena Gomez tiene el abrigo más bonito para resaltar en otoño

El abrigo largo de la famosa estaba confeccionado en terciopelo de acabado brillante con estampado floral en dorado, rojo y verde oscuro. Asimismo, presentaba grandes bolsillos.

La protagonista de Only muders in the building concertó la acogedora y estilosa pieza estrella de su look para su salida a cenar con amigos de la manera más chic posible.

En primer lugar, Selena llevó su abrigo abrochado sobre una ajustada blusa negra con favorecedor escote pico.

Luego completó el estilismo con un par de fabulosos jeans bota ancha en celeste claro con dobladillos deshilachados. Una prenda muy en tendencia e ideal para mujeres petite.

El icono de moda complementó el atuendo con un par de botines de cuero negro con tacón grueso para dar sus pasos de estilo rezumando plena confianza.

En cuanto a los accesorios, Gomez remató portando poderosos maxiaretes chapados en oro de Jennifer Fisher que igualmente son una auténtica pieza ideal para impresionar; informó Daily Mail.

También sumó a la orquesta del look una bolsa baguette negra de diseñador para cargar con lo esencial y añadir otra pizca de glamur.

Por último, completó el atuendo con su elegante beauty look. Este se compuso por un sofisticado chongo dispuesto en la parte de atrás de la cabeza además de un lindo maquillaje.

Este último se enfocó en destacar su mirada pintando sus párpados con sombras de ojos en matices rojizos; colores que combinaron a la perfección con su abrigo de terciopelo.

La otra parte de su rostro quedó cubierta con un cubrebocas negro para protegerse de la covid-19 en la cita con amigos. El toque final lo dio con una perfecta manicura beige.

Con este outfit, Selena Gomez demostró una vez más su talento innato para crear looks insuperables con los que se ve única y se siente de maravillas.

Además, nos recordó que una de las formas de crear atuendos epatantes de manera sencilla es construyéndolo alrededor de una espectacular prenda. Tal como su abrigo de terciopelo.

