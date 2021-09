Selena Gomez combina la elegancia y comodidad en atuendo deportivo con stilettos

Selena Gomez sigue triunfando y cosechando éxitos a sus 29 años, y es que recientemente lanzó el tema 999 con Camilo.

Además, acaba de estrenar la serie Only Murders in the Building, y sigue inspirándonos con su línea de maquillaje Rare Beauty.

Y por supuesto, sigue imponiendo tendencias con su gran estilo, perfecto para todo tipo de mujeres.

La celebridad encanta con cada prenda y cada look que lleva, y lo mejor es que son outfits cómodos y elegantes.

Selena Gomez impone tendencias con look deportivo y elegante

La actriz demostró que se puede combinar la elegancia con la comodidad, llevando un atuendo deportivo y sofisticado.

Y es que Selena combinó una sudadera y pantalón deportivo rosado con unos stilettos negros, derrochando estilo y clase como siempre lo hace.

Además, lució aún más elegante llevando un peinado recogido, con moño alto y desordenado, y dejó dos mechones a los lados del rostro.

Su maquillaje era suave pero chic, y agregó unos zarcillos dorados grandes que también le dieron un toque sofisticado.

Este es un atuendo que todas podemos copiar, desde mujeres de 20, hasta mujeres de 50, y lucirás elegante mientras llevas un atuendo muy cómodo.

Así Selena demostró que solo debemos aprender a combinar las prendas y convertirlas en un atuendo sofisticado.

Selena y su look con pantimedias

La famosa también derrochó estilo y elegancia durante su sesión para la revista Elle, donde llevó diferentes looks con pantimedias de red, demostrando que están de vuelta.

Selena llevó una falda corta rosada que combinó con una camiseta negra y medias de red, y complementó con tacones.

También llevó un vestido negro, con cinturón en el mismo tono y medias de red, que también lució con tacones.

Además, lució un bodysuit de mangas cortas y abullonadas con cuello camisero blanco, medias de red y tacones.

Más de este tema

Selena Gomez posa más hermosa que nunca con look retro y la comparan con Marilyn Monroe

La hermosa amistad que la hermana de Selena Gomez y la hija de Kourtney tienen

Selena Gomez muestra los bikinis más elegantes para lucir nuestras curvas con seguridad

Te recomendamos en video