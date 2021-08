Selena Gomez posa más hermosa que nunca con look retro y la comparan con Marilyn Monroe

Selena Gomez no solo es una de las mejores actrices y cantantes del espectáculo, también se ha convertido en una exitosa empresaria y nos ha inspirado.

La celebridad tiene su propia línea de maquillaje, Rare Beauty, con la que desea ayudar a los demás a amarse y aceptarse, realzando su belleza y sintiéndose bien consigo mismos.

Selena no se detiene y sigue triunfando, pues está a punto de estrenar la serie Only Murders in the Building en la plataforma Hulu, y ha estrenado canciones en español que se han convertido en las favoritas de sus fans.

Además, recientemente es la portada de la revista Elle, y posó más hermosa que nunca con un look muy diferente al que nos ha acostumbrado a verla.

Selena Gomez posa al estilo Marilyn Monroe

Para la sesión, la exchica Disney lució con un look retro, con cabello corto, rubio, y con ondas de los 50, y labios rojos.

Llevó diferentes atuendos, entre los que predominaron las panti medias de red, demostrando que están de vuelta y son las más sexys.

La celebridad fue comparada con Marilyn Monroe, pues con este look se parece increíblemente a la actriz y modelo.

“Wow es igualita a Marilyn”, “Selena luce espectacular, ella es perfecta”, “la nueva Marilyn Monroe”, “hermosa por mucho, tiene un aire a Marilyn”, y “el mejor look que el he visto, se ve hermosa”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Los looks retro de Selena

Mini falda y medias de red

La celebridad posó hermosa desde una cama con sábanas de seda luciendo una camiseta negra con una mini falda rosada.

Estas prendas las combinó con unas medias de red y tacones negros con lazo rosa, imponiendo tendencias para este 2021.

Blusa de puntos con mangas abullonadas

También derrochó estilo y elegancia con una blusa larga negra con puntos blancos, escotada y con mangas abullonadas.

Complementó con un pantalón ajustado con el mismo estampado de puntos y tonos que la blusa.

Bodysuit con cuello camisero

Selena derrochó sensualidad luciendo un hermoso bodysuit de cuadros con cuello camisero blanco.

Llevó esta prenda solo con las medias de red, luciendo impactante y más sexy que nunca, al estilo de Marilyn.

