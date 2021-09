Selena Gomez se muestra sin maquillaje y deja ver su acné dando lección de amor propio

Selena Gomez sigue cosechando éxitos en su carrera, pues recientemente se estrenó su serie Only Murders in the Building.

Además, acaba de estrenar el tema 999 junto a Camilo, y no deja de trabajar en su línea de maquillaje Rare Beauty.

Por eso y más, Selena es una inspiración para quienes la siguen, pues no solo es una mujer independiente y trabajadora, también es una famosa que se muestra real.

A través de sus redes la cantante siempre ha dejado ver su realidad, sin filtros, mostrando sus celulitis, y dejando ver que no tiene un abdomen plano.

Pero, también ha dejado claro que no tiene una piel perfecta, pues sufre de acné y además le quedan manchas en su rostro.

Sin embargo, no teme en mostrarse real en redes, por lo que siempre ha seguido el body positive y el skin positive.

Selena Gomez sin maquillaje muestra su acné sin complejos

El acné es una de las peores cosas que nos puede ocurrir a las mujeres, pues afecta nuestra autoestima.

Sin embargo, afecta a más mujeres de las que pensamos, incluyendo a famosas como Selena, pero algunas aprenden a aceptarlo y seguir adelante.

La exchica Disney recientemente se mostró al natural, antes de mostrar su rutina de maquillaje para Vogue.

Y ahí dejó ver su acné y manchas en su rostro sin problemas, dando una gran lección de amor propio y seguridad.

Además, a pesar de sus manchas se veía hermosa, irradiaba belleza y felicidad, y eso es algo que nos inspira, y nos demuestra que no debemos sentirnos acomplejadas por ello.

“Que hermosa Selena sin maquillaje”; “la amo con maquillaje, pero sin él es aún más linda”; “ella es una inspiración”; “amo que se muestre al natural”, y “sin duda hay tanto que aprender de Sel”, fueron algunas de las reacciones en redes.

