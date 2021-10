Gloria Trevi es señalada por “quitarse años” en una nueva sesión de fotos

Gloria Trevi se ha mantenido como un ícono de la música por su estilo rebelde e irreverente.

La cantante originaria de Monterrey demostró que está en su mejor momento a través de una serie de fotografías para la revista chilena Sarah con las que dejó a todos boquiabiertos.

“Ha sido llamada la artista del siglo, es una de las latinas que más tickets de conciertos ha vendido, tiene una dosis de magia en sus letras que hacen que cada canción suya se convierta en hit, es hermosa y talentosa, y además de todo ello, tiene una vida de guión de película, es decir, todos los ingredientes que se necesita para ser una real diva. ¿Cuál es la receta del éxito de @gloriatrevi ?”, se lee en la descripción de la edición.

Con 53 años de edad, “la Trevi” sigue derrochando sensualidad y belleza. Pero las imágenes desataron una división de opiniones entre los que aseguran que se ve “guapísima” y los que sólo la señalaron por querer restarse años con bótox y cirugías.

“Ya no es la verdadera gloria trevi2. “Se ve muy muy bonita! Sin embargo no se parece mucho a Gloria”. “‘muchos filtros’, mucho Photoshop’, ‘mucho bótox’, Se ve hermosa, no la reconocí, se ve diferente, pero hermosa”. “El botox y los filtros ya no le deja ni cerrar los labios se pasaron con los filtros muy guapa y todo pero ni se parece”, se lee en redes sociales.

Las mujeres estamos sometidas a tantas presiones sobre cómo debemos ser y actuar cuando llegamos a cierta edad que se ha vuelto agotador. Es difícil no sucumbir a las exigencias y pensar que no somos suficientemente deseables. No es extraño que veamos cambios en nuestras estrellas favoritas.

Sin embargo, cada una es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando esté bien con ello y no implique poner su vida en riesgo.

Quizá pienses que una apariencia juvenil a los 50 sólo se puede lograr mediante cirugías y costosos tratamientos estéticos sin embargo, hay mucho más detrás como lo es llevar un estilo de vida saludable.

La intérprete de “Zapatos viejos” siempre se ha caracterizado por tener una figura de impacto y conservar su belleza con el paso de los años.

En una ocasión, en una entrevista con People en Español, Trevi reveló que siempre ha tratado de llevar una dieta sin restricciones. pero balanceada Sin embargo, sí aclaró que cuida mucho el tipo de carnes que consume en su día a día: “Inclínate más por el pollo, por el pescado y por lo verde, el brócoli, la espinaca. Come más de eso, pero sírvete arroz, frijoles, pan, tortilla, lo que quieras, una manzanita”, dijo.

La cantante recordó a su fallecida hija, Ana Dalay

“La Trevi” se convirtió en una mujer que revolucionó la música pop femenina pero su relación con el cazatalentos Sergio Andrade se convirtió en una pesadilla que la acompañaría hasta el día de hoy.

Dentro de su historia, está la misteriosa muerte de su primogénita, quien estaría cerca de cumplir 22 años de edad. La teorías en torno a lo que pudo haber sucedido con Ana Dalai, quien entonces tenía meses de nacida.

La niña nació el 10 de octubre de 1999 y falleció el 22 de noviembre de 1999. Como cada año, la cantante compartió una imagen con la que rindió homenaje a la pequeña.

“Te amo y te amaré por siempre Ana Dalai, quien te use contra mí, caerá porque tú eres mi regalo de Dios, mi salvación, en la tierra y en el cielo, gracias mi amor eterno”, escribió sobre la ilustración donde se le ve a ella cargando a la pequeña, quien luce enormes alas sobre un fondo azul con una composición de corazón y el nombre de Ana Dalai.

