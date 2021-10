Reese Witherspoon enseña cómo llevar una falda de jean en un look casual si tienes 40

Reese Witherspoon está imparable. Tras finalizar el rodaje de la segunda temporada de The Morning Show, la estrella se embarcó en el rodaje de su nueva película Your place or mine.

El pasado 2 de octubre, la actriz de 45 años comenzó a grabar en Nueva York la cinta de Netflix con la que regresa a la comedia romántica junto a Ashton Kutcher como coprotagonista.

Desde entonces, ha estado dejándolo todo el set del filme donde el público no solo volverá a verla desplegar su talento, también dar lecciones de estilo casual en la piel de su rol.

Así lo adelantó durante el segundo día del rodaje al filmar unas escenas portando un look ideal para el otoño con el que, sin proponérselo, impulsó la popularidad de la falda de jean.

Reese Witherspoon impone moda en el set de su nueva película

El pasado 3 de octubre, la famosa fue captada muy contenta durante el rodaje del filme en Brooklyn con un look sencillo, femenino y vintage con el que se convirtió en una inspiración de estilo para mujeres de 40.

El atuendo de Witherspoon estaba protagonizado por una falda de mezclilla azul deslavado de tiro alto; con longitud hasta la rodilla y dobladillo deshilachado de aires muy setenteros.

La prenda además presentaba un parche triangular en el centro, lo que parecía apuntar que antes había sido un jean que fue modificado para convertirse en una estilosa falda.

Reese también portó una linda blusa negra con estampado floral en azul y escote pico que llevó por dentro de su blue jeans hecho falda.

Encima de su top, la artista llevó una camisa verde como chaqueta totalmente desabotonada y con las mangas arremangadas.

El departamento de vestuario complementó con tacones de cuña con tiras de cuero en color caramelo. Asimismo, cargó una mochila verde oliva para acarrear con sus pertenencias; detalló Daily Mail.

En cuanto a los accesorios, mostró menos es más luciendo solo algunas discretas piezas de joyería en oro. Su elegancia en el outfit casual además destacó gracias a su beauty look.

Y es que la también productora del largometraje llevó su pelo suelto en ondas relajadas y un maquillaje muy natural que realzó la luminosidad de su rostro.

Las claves de estilo de Reese en la piel de su nuevo personaje

Con este estilismo, Reese Witherspoon nos recordó que una falda de mezclilla es un básico atemporal y siempre será acertado llevarlas encabezando un look casual chic.

Asimismo, demostró que para usarlas de manera acertada a los 40 años, básicamente hay que seguir las mismas pautas que cumplimos cuando portamos un pantalón de mezclilla.

En ese sentido, resulta ideales combinarlas con sofisticadas camisas, suéteres tejidos y chaquetas para crear atuendos informales rompedores.

Por otro lado, en cuanto al calzado, las sandalias siempre serán la opción perfecta. Pero los tenis blancos o los botines son igualmente idóneos para conquistar.

Siguiendo el ejemplo de Witherspoon, orquestarás un atuendo con una falda de denim como pieza estrella que es sencillo, versátil, romántico y le va de maravillas a cualquier tipo de figura

Sin duda, una apuesta estilística más que perfecta para el día a día, una salida durante el fin de semana o hasta para una cita casual.

Más sobre este tema

Te recomendamos en video