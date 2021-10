Rob Kardashian reaparece muy guapo con barba y feliz al lado de Khloé en cena familiar

Rob Kardashian, el único varón y menor de la famosa familia ha vivido momentos muy difíciles en su vida.

El joven comenzó a tener una vida con desórdenes alimenticios, que lo llevaron a subir de peso, y esto afectó su autoestima.

De tener una aparición completa en el reality Keeping Up With the Kardashians pasó a casi no aparecer, pues se sentía mal y se encerró en su hogar.

Incluso, tuvo años sin salir con sus amigos ni su familia, solo para que no lo vieran, pues sentía inseguridad de su apariencia.

Sin embargo, en los últimos años ha llevado una vida más sana, y ha bajado de peso poco a poco, luciendo radiante y sintiéndose muy bien consigo mismo.

Rob Kardashian reaparece en cena familiar

Recientemente, Rob reapareció en redes en una foto publicada por su hermana Kim Kardashian.

La celebridad compartió una foto de Rob posando muy sonriente y feliz al lado de su hermana Khloé en una cena familiar en la que también estaban Kourtney y Travis.

Instagram @kimkardashian

Rob posó con una camiseta blanca, gorra azul, y una barba que lo hizo lucir más guapo que nunca, y por supuesto, los halagos no se hicieron esperar.

“Me encanta ver a Rob tan feliz, ¡eres maravilloso!”, “wow te ves tan guapo, te mereces ser feliz”, “que lindo te ves sonriendo”, “OMG te ves tan sexy y esa barba te queda bien”, y “se ve que eres el mejor hermano, y el más guapo también”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Rob y Khloé siempre han sido muy unidos, y lo siguen dejando en evidencia, demostrando que son inseparables.

La última vez que lo vimos fue hace unos meses en una pijamada junto a Khloé y Kylie, en la fiesta de cumpleaños de Khloé.

El cambio en Rob es evidente, y no solo hablamos del físico, también de su actitud y bienestar, pues ahora se muestra más feliz y seguro, y sin duda es el mejor hermano y papá.

