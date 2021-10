Reese Witherspoon muestra cómo lucía a sus 14 en su primera película y ¡no ha cambiado nada!

Reese Witherspoon es una de las actrices con mayor trayectoria y éxitos en su carrera, y a sus 45 sigue triunfando.

La famosa comenzó en la actuación desde 1990, y participó en importantes películas, y series como Friends.

Una de las películas que más fama le trajo fue Legalmente rubia, que la convirtió en todo un icono de la moda y del cine.

Actualmente se encuentra protagonizando la serie de Apple TV+, The Morning Show, junto a su mejor amiga, y famosa actriz, Jennifer Aniston.

La celebridad luce hermosa y radiante a sus 45 y a través de sus redes enamora con su belleza natural.

Y es que luce sus arrugas sin problemas ni complejos, y si se ha sometido a retoques estéticos, no han sido drásticos, pues luce idéntica a hace años.

Reese Witherspoon sorprende con foto de su adolescencia

Así lo demostró la actriz recientemente al publicar una foto de su adolescencia, y luce exactamente igual.

Reese compartió una imagen de la primera película en la que participó Man in the Moon, cuando tenía 14 años.

En la foto vemos a una Reese hermosa, con una cinta de tul en su melena que llevaba suelta y rubia.

Sin duda, con esta imagen dejó ver que, aunque han pasado 30 años, luce igual, y conserva esa belleza e inocencia de aquella niña.

Además, la actriz reflexionó sobre su vida, y lo orgullosa que se siente con lo que ha logrado.

“No tenía idea del viaje que me esperaba, pero estoy profundamente agradecido por todos los altibajos que me llevaron a este momento. Aprendí de todos ellos. Y gracias a todos los que vieron mis películas, sintonizaron uno de mis programas de televisión o incluso me saludaron en el supermercado”, escribió Reese.

Su belleza es tal, que su hija Ava la heredó, y es idéntica a ella, y es una joven exitosa y emprendedora, que triunfa en el mundo del modelaje.

