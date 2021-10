Rihanna luce sus piernas con confianza en un short de seda negro con ribete de plumas

Si hay algo que desde siempre ha caracterizado a Rihanna, aparte de su gran talento para la música y los negocios, es su único y exuberante sentido de la moda.

En cada aparición pública, la cantante atrapa todas las miradas portando atuendos insuperables en los que impone tendencias y refleja su original estilo a la hora de vestir.

No obstante, con sus looks únicos, RiRi no solo deslumbra. Además, da varias lecciones de estilísticas pues conoce a la perfección qué prendas sientan mejor a su figura curvy.

De ahí que con sus apuestas fashion no solo se expresa y muestra su esencia osada, el reconocido icono de estilo también crea outfits que le permiten enaltecer su anatomía.

Tal como el look monocromático que llevó en uno de sus más recientes paseos por Nueva York con el que enseñó cómo mostrar las piernas gruesas con estilo y actitud.

Rihanna muestra cómo lucir sus piernas con confianza en un short negro muy chic

La supernova del pop convirtió las calles de la Gran Manzana en su pasarela personal al dar un paseo luciendo espectacular el pasado viernes 1 de octubre; informó Daily Mail.

Durante la salida, la famosa de 33 años derrochó confianza y seguridad ataviada en un impar estilismo total black.

El atuendo estaba protagonizado por unos únicos shorts adornados con un ribete de plumas en el dobladillo de Saint Laurent.

La exclusiva prenda, con la que presumió con orgullo sus piernas gruesas, está confeccionada con muselina de crepé de seda. Además, presenta bolsillos y una cinturilla elástica para una silueta más confortable.

La intérprete de Diamonds combinó los shorts, que a primera vista parecen una minifalda, de una manera muy “Rihanna”.

RiRi y la combinación única que orquestó alrededor de sus shorts con plumas

En primer lugar, la exitosa diseñadora de Savage X Fenty impuso tendencia al portar sus femeninos pantalones cortos con una sudadera oversize con capucha.

La prenda deportiva además traía una cremallera que la cantante dejó a medio subir para crear un pronunciado escote pico y mostrar su sujetador a juego.

Luego, la multimillonaria de Barbados elevó todo el look a lo glam con un par de imponentes zapatos destalonados de plataformas de satén negro.

El original calzado de punta abierta, que estilizó sus piernas de manera poderosa, es de Amina Muaddi; una de sus diseñadoras predilectas.

En cuanto a los complementos, Rihanna apeló al lujo y su fascinación por el maximalismo agregando varios collares de oro que cayeron sobre su décolletage al descubierto.

También llevó pendientes, grandes anillos con piedras, tobilleras plateadas y otras piezas de joyería fina. La artista remató con modernas gafas de sol oscuras con montura rectangular.

Asimismo, finalizó con un beauty look propio de la celebridad con su rostro apenas maquillado y su cabellera recogida en una trenza que sobresalía de una bandana de seda negra atada sobre su cabeza.

Con esta apuesta de moda femenina, sexy y cool, Rihanna demostró una vez más ser una maestra en crear y llevar combinaciones estilísticas audaces.

Asimismo, se reafirmó como una fuerza de la moda indispensable a tener en cuenta. Y es queno solo viste para impactar, sino también para sacar el mejor partido a su silueta. En esta ocasión, sus piernas.

