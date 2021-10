“No estamos juntos”: Daniela Colett aclara su relación con Eduardo Vargas

Casi tres meses han pasado desde que Daniela Colett confirmó su quiebre con Eduardo Vargas. La relación llegó a su fin luego de varias semanas de especulación, las que se intensificaron durante la Copa América 2021.

Si bien ninguno de los involucrados se habría referido abiertamente al tema, fue la brasileña quien despejó las dudas reconociendo que su relación había acabado hace un tiempo. “Estoy bien cansada ya de esa especulación, de esos mensajes, de esas ‘bromas’, hasta porque yo no entiendo en qué cambia la vida de ustedes si yo estoy soltera o no. ¿En qué va a cambiar?”, dijo en un video compartido en Instagram.

“Esos mensajes de que estoy con cara de estoy llorando, de estar triste, no se qué. Estoy resfriada. Es por eso que estoy con esta cara, no estoy triste ni nada“, agregó. Sin embargo, no fue todo, ya que posteriormente confirmó su quiebre con el delantero de la selección.

“Para terminar con las especulaciones de ustedes, para que paren las bromas que me están colmando la paciencia: Sí, estamos separados, si es eso lo que querían saber“, señaló.

Daniela Colett aclaró su situación a través de redes

Tras las declaraciones de la brasileña, Eduardo Vargas confirmó su separación en entrevista con LUN. “Con Daniela estamos separados… Estos días que he estado recuperándome del Covid hemos estado todos juntos en la casa. Todos tenemos que estar encerrados”, dijo.

Pero fue justamente esta cercanía la que produjo nuevas especulaciones en torno a una posible reconciliación. Un tema que fue descartado por la modelo en una nueva publicación de redes sociales, cuando fue consultada por su situación con el futbolista.

“¿Estás con el Edu? Hacen tan bella pareja, cariños”, le escribió una persona a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram. “Ya hablé de eso como 3 veces. No, no estamos juntos como pareja. Como familia siempre lo estaremos”, respondió esta.