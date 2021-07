Tras especulaciones: Daniela Collet confirma quiebre con Eduardo Vargas

Tras semanas de rumores, finalmente Daniela Collet confirmó su quiebre con Eduardo Vargas. A través de redes sociales, la brasileña reveló que se encuentra distanciada del futbolista tras una relación de 8 años.

Recordemos que las especulaciones se intensificaron durante la Copa América 2021, cuando tras ser consultada por la polémica en la que se vinculó al seleccionado de la Roja, esta respondió “¿qué marido?“.

Si bien no había entregado detalles de su actual relación con Eduardo Vargas, el pasado lunes reconoció que ya no son pareja desde hace un tiempo. “Estoy bien cansada ya de esa especulación, de esos mensajes, de esas ‘bromas’, hasta porque yo no entiendo en qué cambia la vida de ustedes si yo estoy soltera o no. ¿En qué va a cambiar?”, dijo en un video compartido en Instagram.

“Esos mensajes de que estoy con cara de estoy llorando, de estar triste, no se qué. Estoy resfriada. Es por eso que estoy con esta cara, no estoy triste ni nada“, agregó. Sin embargo, no fue todo, ya que posteriormente confirmó su quiebre con el delantero de la selección.

Daniela Collet: “Sí, estamos separados”

Mediante la misma dinámica, la modelo brasileña se refirió al actual estado de su relación con el futbolista. “Para terminar con las especulaciones de ustedes, para que paren las bromas que me están colmando la paciencia: Sí, estamos separados, si es eso lo que querían saber“, señaló.

Collet explicó que “no quería hablar sobre esto por respeto a mi familia, a mis padres, a mis hijos, en fin. Sin embargo, siempre tendremos una buena relación porque tenemos tres hijos“. “Nosotros siempre vamos a ser una familia y yo voy a apoyarlo a él pero es eso. Nada más que decir sobre esto”, cerró.