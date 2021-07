Eduardo Vargas confirma quiebre con Daniela Colett: “Estamos separados…”

Tras semanas de rumores, Daniela Colett confirmó su quiebre con Eduardo Vargas tras 8 años de relación. Las especulaciones en torno a su estado amoroso se intensificaron durante la Copa América 2021, pero todo llegó a su fin tras los dichos de la brasileña mediante el formato historias.

A un tiempo de lo sucedido, fue el futbolista quien corroboró la información en entrevista con LUN. “Con Daniela estamos separados… Estos días que he estado recuperándome del Covid hemos estado todos juntos en la casa. Todos tenemos que estar encerrados”, señaló.

Consultado por la convivencia que mantienen en su hogar, comentó que ha sido “normal. Somos padres de tres hijos y hay que tener una buena relación. Eso no tiene nada de raro. Es duro separarse. A nadie le gusta pasar estas cosas, pero trato de tener una buena convivencia”.

Eduardo Vargas está cumpliendo su cuarentena

Eduardo Vargas se encuentra cumpliendo cuarentena junto a su familia, tras contagiarse de Covid-19. El futbolista se había contagiado por primera vez en noviembre del año pasado, pero las molestias han disminuido en esta segunda pasada.

“Esta vez no tuve los malestares de la primera vez que me dio Covid-19, cuando incluso perdí el olfato y sufrí dolores de cabeza. Ahora fue diferente. Seguramente las dos dosis de la vacuna me ayudaron para no pasar lo mismo que cuando recién llegué a Brasil“, comentó.

“Daniela se contagió y después los niños. Ahí me contagié nuevamente”, reveló sobre cómo contrajo el virus. “Esta vez tuve unos dolores de garganta, pero nada más. La vacuna sirvió, porque no fue todo como la primera vez. Así que estoy todo el día con los niños y haciendo mis rutinas de ejercicios”, agregó.