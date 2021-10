Así es la increíble rutina fitness de Kaley Cuoco para cuidar de su salud mental

Cuoco es una ex tenista y deportista ecuestre, ama la actividad física y el yoga.

La pandemia del coronavirus ha causado, en casi dos años, en gran parte de la población estrés u otras patologías mentales como depresión y ansiedad. Ante la situación, la propia OMS ha llamado a las personas a cuidar su salud y equilibrio mental.

Y una de esas mujeres que decidió cuidar su salud mental es la actriz y productora estadounidense, Kaley Cuoco, la querida y recordada “Penny” de la serie Big Bang Theory.

La actriz, de 35 años, aseguró que para cuidar su salud mental y enfrentar su divorcio de su expareja, Karl Cook, ella practica deportes, algo que la permite mantenerse enfocada y con mucha buena vibra.

Cuoco es una ex tenista y deportista ecuestre, ama la actividad física y, según ha dicho, los ejercicios son una manera eficaz para mantener su salud mental por el buen camino.

10.000 pasos por día

Ryan Sorensen, entrenador personal de Kaley Cuoco desde hace cinco años, reveló en un programa estadounidense cuál es la rutina de la actriz estadounidense para mantenerse sana y con la mente positiva.

“Ella siempre se levanta con una mente positiva a pesar de tener problemas y dificultades. Siempre tiene una mente positiva y lista para golpear. Cuida muy bien su alimentación. Además, ella da 10.000 pasos en un día. Siempre intenta hacer algún tipo de actividad física, ya sea conmigo, ya sea con yoga o montando a caballo, eso la mantiene con mucha energía”, explicó Soransen.

“Realmente se trata de mantenerla interesada y de divertirse porque, obviamente, hacer ejercicio no siempre es lo más divertido, pero parece que lo pasamos bien”, comentó el entrenador profesional en la entrevista.

Alimentación sana

Kaley Cuoco también contó a la revista Women’s Health cómo es su rutina de ejercicios y el plan de alimentación que tiene a diario para mantener un cuerpo tonificado.

La actriz compartió que hay algo que no come por ningún motivo y es la carne roja, papas fritas, cereales, bebidas gaseosas y dulces, este último no lo consume desde hace 5 años.

También contó que se da un día de libertad en la que puede comer lo que quiera: “Debo tener un día de tregua. Sé que hago muchos ejercicios en cinco días a la semana, pero cuando llega el domingo, tomo una copa y como una pequeña porción de pizza”.

Indicó que para relajarse un poco y del estrés del día a día practica el yoga, algo que es parte importante en su rutina. Además que le encanta saltar la cuerda, actividad a la que le puede dedicar hasta 30 minutos al día para tonificar todo su cuerpo.

“El yoga es muy terapéutico, me ayuda en mi salud mental. Es relajante, te da mucha paz y crecimiento personal”, apuntó la célebre Penny.

