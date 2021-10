Paris Hilton con un looks totalmente “black” y en cuero para mostrar las piernas

Paris Hilton este 2021 sigue siendo el referente moderno de fama y glamour.

A sus 40 años, la socialité y empresaria Paris Hilton puede presumir de ser todo un icono de la moda. La también DJ siempre presume sus looks de Barbie, pero ocasionalmente sorprende a sus seguidores con outfits totalmente atrevidos y modernos.

Ella sigue siendo un referente de la moda para las jóvenes que desean vestir bien, con estilo y elegancia. Incluso, es referente para otras estrellas como la modelo Kendall Jenner que asegura ser una “fiel seguidora” de las tendencias de Paris Hilton.

Cuero atrevido

Paris Hilton este 2021 sigue siendo el referente moderno de fama y glamour.

Recientemente, ella deslumbró en sus redes sociales con un look que la convierte en todo un icono de la moda.

En esta ocasión, dio un salto hacia lo atrevido y “rockero”, para desprenderse un poco de otras prendas clásicas y que siempre la han definido como sus monos de terciopelo o mini vestidos con colores llamativos.

Paris Hilton lució un estilo totalmente “black” en cuero negro. Un atuendo compuesto por una chaqueta con flecos, un top (ideal para las mujeres de busto pequeño) y una minifalda con tachuelas plateadas. Su outfit lo completó con un sombrero negro y botines con punta de metal.

“Sexy”, “atrevido”, “sensual”, fueron algunos de los elogios que recibió la “Barbie dorada” por parte de sus fieles seguidores.

“Te ves hermosa y espectacular. Me encanta esa minifalda, es muy sexy. Todo lo que te luces te queda espectacular”, fue el comentario de la usuaria @bettyma.

Inspiración

Paris Hilton demostró a todo el mundo que es ella la que impone las reglas de la moda al traer de nuevo el cuero en sus outfits.

Su atuendo mostró su lado más oscuro, “vampiresco” y gótico. El color negro es básico, si quieres lucir muy dark, rockera y rebelde.

Recuerda que las minifaldas y vestidos de cuero negro están de moda en este momento, más las que son de imitación de piel y puedes combinarla con una blusa de manga corta.

Años atrás, París Hilton reveló que “cuando era una adolescente, todo el mundo pensaba que estaba loca por vestirme como me vestía. ¡Nadie más se ponía esa ropa!. Ahora algunas mujeres me ven como una inspiración. Resulta muy halagador, me siento muy orgullosa”.

Paris asegura que se siente cómoda cómo se vista a pesar de su edad y de las críticas. “Sigo con mi estilo que es icónico y atemporal. Me encantaba todo, desde la ropa al maquillaje, y lo importante es sentirse bien con una misma”, apuntó en una entrevista.

Mas de este tema:

Suri Cruise luce los mejores mini shorts y sandalias para este verano

Katy Perry en pantalón y top luce sus rollitos con seguridad y da lección de amor propio

Ricky Martin reaparece tras críticas a su rostro y explican qué fue lo que le pasó

Te recomendamos en video: