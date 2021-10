Las veces que Selena Gomez nos demostró que aumentar de peso no te resta valor

Selena Gomez se está convirtiendo en una de las famosas más inspiradoras de esta generación, pues desde hace años utiliza su influencia para enviar mensajes de amor propio y autoaceptación, ya que lo ha padecido en carne propia.

Por ser una celebridad está constantemente expuesta a las críticas de terceros que le reclaman no ser fiel a los patrones de belleza de la sociedad, pero ella ha alzado la voz recordándonos que las mujeres solo deben cumplir sus propias expectativas.

Sin embargo, este proceso no fue de la noche a la mañana. En reiteradas ocasiones, la intérprete de Boyfriend ha sufrido de fuertes inseguridades, especialmente por sus fluctuaciones de peso, producto de la enfermedad que padece: lupus.

Hoy afirma amar sus “imperfecciones” como nunca antes.- Instagram @selenagomez.

“Ese día (la Met Gala 2015) me di cuenta de que no tengo ni puedo tener el cuerpo que tenía a los 19 años. Porque, además, ya no tengo 19 años”, reveló en una entrevista citada por Telva en la que se explayó sobre el body shaming del que ha sido víctima.

Selena Gomez se sincera sobre los cuerpos reales

Porque sí, con sus poderosas palabras recuerda que es normal que nuestros cuerpos reaccionen a la alimentación, al ejercicio (o la ausencia de él), retención de líquidos, al estrés, las emociones y el entorno, por lo que debemos librarnos de las ideas de perfección.

En especial, porque un determinado peso, talla o definición en el abdomen no define el valor de la mujer, ni qué tan exitosa es. Su verdadero poder está en ella misma, aunque la sociedad superficial quiera darnos a entender lo contrario.

Poco a poco se ha convertido en una referencia del body positive.- Instagram @selenagomez.

“Experimenté problemas con mi imagen corporal debido a mis cambios de peso. Tengo lupus y lidio con problemas renales y presión arterial alta, por lo que me enfrento a muchos problemas de salud. Me medico, y eso hace que mi cuerpo cambie. Y entonces noté cómo la gente me atacaba por ello”, explicó.

“Ahora, más que nunca, tengo confianza en mí misma y estoy orgullosa de quien soy y de lo que he atravesado”, agregó, inspirando a otras a también empoderarse de su imagen, sin necesidad de compararse con las demás.

