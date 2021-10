Hija menor de Brooke Shields muestra su estilo elegante con traje sastre de cuero azul

Parece que fue ayer cuando Brooke Shields y su esposo, el guionista Chris Henchy, dieron la bienvenida a su familia a su segunda y última hija, Grier Hammond, el 18 de abril de 2006.

Sin embargo, desde aquel importante día, han pasado tres lustros en los que la menor ha crecido para convertirse en una jovencita hermosa, segura y con un sensacional estilo al vestir.

A sus 15 años de edad, la adolescente ha demostrado en cada aparición pública haber heredado la belleza y buen gusto de su famosa mamá, con quien comparte un parecido físico.

De hecho, en su más reciente salida, la joven se convirtió en el foco de todas las miradas al hacer gala de su beldad y exquisito sentido de la moda en un elegante atuendo ideal para el otoño.

Grier, hija menor de Brooke Shields, deslumbra en un power suit de cuero

El pasado sábado 25 de septiembre, la actriz Brooke Shields y su hija Grier asistieron al desfile de Ferragamo en la Semana de la Moda de Milán; informó Daily Mail.

En su arribo al evento, madre e hija acapararon todos los flashes luciendo espectaculares en sofisticados y poderosos conjuntos de cuero perfectos para la temporada.

Antes de comenzar el fashion show, el dúo dinámico posó para los paparazis con un derroche de confianza en sus estilismos para la ocasión.

Grier acaparó especialmente la atención de todos rezumando elegancia en un moderno power suit en piel azul, firmado por Salvatore Ferragamo, que reinventa la sastrería clásica.

El llamativo outfit de la jovencita, quien sigue los pasos de su madre en su exquisito sentido de la moda, estaba compuesto por una fabulosa chaqueta asimétrica y un par de pantalones rectos de tiro alto.

Henchy elevó el diseño de alta costura, perteneciente la colección otoño-invierno 2021, con un par de originales zapatos de tacón en un brillante azul metálico también de la maison italiana.

En cuanto a los complementos, debido a lo imponente de su atuendo, mantuvo la apuesta sobria llevando solo algunos anillos de oro y una minibolsa de mano de Ferragamo a juego.

Remató con un beauty look al mejor estilo del glamur de Hollywood. Lo consiguió dejando su cabellera roja, que contrastó con el azul de su traje, suelta y peinada de manera elegante.

Por último, la hija de la luminaria finalizó con un sofisticado maquillaje suave que resaltó de forma refinada su belleza juvenil.

De tal palo, tal astilla

Por su parte, la estrella de 56 años desparramó garbo en un atuendo moderno compuesto por un blazer de cuero sin mangas con pronunciado escote y pantalones cigarette.

Perfeccionó el look con un par de tacones negros puntiagudos con detalles en plateado. Asimismo, complementó con gafas de aviador, discretas prendas de joyería en plata y una bolsa negra de la marca de lujo.

La protagonista de La laguna azul remató con un glamuroso peinado con ondas de aires retro y un maquillaje sencillo que realzó su sempiterna beldad.

Además de su pasión por la moda, en el posado improvisado, madre e hija demostraron su gran relación y complicidad.

La menor del clan Henchy-Shields además comprobó ser dueña de un talento innato para modelar que sin duda heredó de su madre.

No obstante, en el pasado, Shields ha asegurado que no empujará ni a Grier ni a su hija mayor, Rowan, al mundo del modelaje.

“La más joven (Grier) ha estado insinuando algo, pero ¿sabes qué? No seré yo quien las empuje a hacerlo”, confesó a The New York Post en 2017.

“Creo que realmente necesitan tener una educación lo más convencional posible en la ciudad de Nueva York, con niños de su misma edad, y no ser arrojados a algo con toda la presión”, señaló.

“¡Mientras todavía los tenga bajo mi techo, creo que los voy a mantener allí!”, concluyó.

