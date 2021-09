La transformación de Milla Jojovich y Brooke Shields tras las películas de “La Laguna Azul”

“La Laguna Azul” (The Blue Lagoon) fue una de las cintas más controversiales y al mismo tiempo populares de los ochenta. Fue estrenada en 1980 con Brooke Shields y Christopher Atkins como protagonistas. Los paisajes paradisiacos de Malta y Fiji sin duda le dieron un gran atractivo visual a la cinta basada en la novela The Blue Lagoon de Henry De Vere Stacpoole.

A pesar de ser muy criticada, el éxito en taquilla fue rotundo, entre el morbo y el drama de ver la historia de unos náufragos adolescentes que crecen aislados en una isla.

Brooke Shields

Shields saltó a la fama desde muy temprana edad, convirtiéndose en un ícono de moda y una de las consentidas de la industria. Era la chica que todas querían ser en los ochenta, con su carisma, su abundante cabellera y su forma glamorosa de vestir.

El personaje de Emmeline fue sumamente controversial pues Shields apenas tenía 15 años y ya estaba haciendo escenas eróticas. Hasta la fecha, incluso ella misma, ha puesto sobre la mesa el debate sobre la sexualización de las estrellas infantiles en pantalla.

“La Laguna Azul” fue lo que catapultó a la actriz a las grandes ligas, haciendo que incluso dominara en el mundo de la moda. A pesar de la fama, Brooke comenzó a sentirse fuera de lugar. La actriz enfrentó diversos escándalos hasta que tomó la decisión de alejarse de los reflectores para concent5rarse en su carrera universitaria y vida personal.

Aunque siguió apareciendo en series de televisión, Shields prefirió darle prioridad a otros asuntos. Hoy, ella se muestra radiante y sigue robando suspiros a con su belleza natural.

El regreso a la Laguna Azul

La secuela de “La Laguna Azul”, llamada “El regreso a la laguna azul” (Return to the Blue Lagoon) fue igual de controversial pero no superó el éxito de la primera. La cinta fue estrenada en 1991 y aunque sus protagonistas fueron Milla Jovovich y Brian Krause, hace referencia a su antecesora así como también sigue la línea de romance, drama, erotismo y aventura.

El guion de esta secuela está basado en la novela The Garden of God de Henry De Vere Stacpoole.

La trama gura en torno a unos niños que fueron dejados en una isla paradisíaca en el Océano Pacífico luego de desatarse la cólera en su pueblo. Aunque aprenden a sobrevivir y ser felices en ese entorno desértico, los cambios físicos y emocionales que presentan los lleva a enamorarse.

Cabe mencionar que la escena inicial enlaza los eventos de la escena final de la primera película, en donde se muestra un barco que encuentra a Emmeline, a Richard y a su hijo Paddy.

Milla Jojovich

La actriz ucraniana es una de las más bellas de la industria, además de que es multifacética. Fue una estrella de portada a los 11 años, se convirtió en supermodelo y también desató gran controversia cuando asumió el papel de “Lilli” en “Regreso a la Laguna Azul”. Aunque era diferente al personaje de Brooke Shields, las comparaciones fueron inevitables pues ambas mujeres eran hermosas e hicieron escenas eróticas que fueron muy criticadas por la edad que tenían (Brooke 14 años y Milla 13 años)

La actriz también lanzó un álbum de folk-rock ucraniano aclamado por la crítica y se convirtió en una superhéroe alienígena en The Fifth Element, todo antes de cumplir los 20.

Ahora a sus 45 años, Milla puede decir que tiene una larga lista de éxitos en su haber. Entre sus proyectos más destacados están El quinto elemento (1997), y protagonizó The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999). la saga de Resident Evil. Aunque se ha alejado de la actuación, ella sigue muy activa promoviendo proyectos personales y enfocándose en su familia.

