Jennifer Garner prueba que nunca es tarde para rehacer tu vida y sentirte plena

Jennifer Garner ha sido tema de conversación constante desde que su ex esposo, el actor Ben Affleck, decidió retomar su relación con Jennifer Lopez.

Mientras que todos quedaron fascinados por “los ex” que volvieron a estar juntos después de más de una década separados, a Jennifer Garner la cuestionaron por su misteriosa vida amorosa.

Aunque suele ser muy activa en redes sociales, la actriz de “13 Going 30” siempre ha sido muy reservada sobre su vida privada. Eso ha hecho que durante años haya sido acechada por quienes buscan saber más de lo que hace desde que no está con Affleck.

Ben Affleck: ‘De lo que más me arrepiento en la vida es de mi divorcio con Jennifer Garner’. pic.twitter.com/w5b4ZQy1xp — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) February 19, 2020

Ambos estuvieron juntos de 2005 a 2015 y tuvieron tres hijos: Seraphina, Violet y Samuel. Con el divorcio, los actores acordaron que se esforzarían por llevar una relación cordial para seguir educándolos y viendo por su bienestar.

Ahora Garner ha sido vista en varias ocasiones paseando en las calles de Los Ángeles y de Nueva York con el empresario John Miller, despertando un sin fin de especulaciones.

Cuando se trata de un divorcio o separación, la sociedad parece escandalizarse demasiado. Desde siempre nos han hecho creer que las mujeres fracasamos cuando no logramos una estabilidad en pareja y peor aún cuando pensamos en rehacer nuestra vida amorosa al lado de alguien nuevo.

Es momento de cambiar las reglas del juego y demostrar que no tenemos que seguir expectativas ajenas.

Miller es el director ejecutivo y presidente de CaliGroup, una compañía holding que es ampliamente conocida por su cadena de restaurantes, CaliBurger. La actriz comenzó a salir con él poco después de la ruptura con Affleck pero debido al hermetismo de la actriz, nunca se supo si formalizaron.

Según InTouch, la pareja dejó de verse en 2020 y ahora parece que han decidido retomar la relación.

Ante muchos, cuando una mujer se divorcia, deja de ser plena y pasa a ser una mujer deprimidas y amargada, condenada a la soledad o a dedicarse únicamente al cuidado de sus hijos o de su hogar porque ya no hay forma de que vuelva a tener una pareja.

Esto es diferente para los hombres ya que son aplaudidos cuando rehacen su vida, porque merecen ser felices como ahora sucede con Ben Affleck y Jennifer Lopez. ¿Por qué es que Jennifer Garner ha sido más cuestionada y señalada por tener un nuevo romance o retomar una relación del pasado?

No tienes que quedarte estancada en el pasado

Según han reportado, Jen cada vez parece ser más abierta respecto a su relación con Miller, razón por la que han sido captados varias veces juntos en público. Ella se ve plena y feliz y con justa razón.

Ni una ruptura, separación o divorcio significa que has fracasado. No te sientas culpable por haber caído donde no; ármate de valor y aprende a defender lo que mereces.

Culparte por lo que no pudo ser es estancarte. Ni Adamari ni nadie tiene que ser responsable de las emociones del otro. No se puede obligar ni retener a quien no quiere quedarse.

Las personas suelen aferrarse a las relaciones en las que ya han invertido tiempo y esfuerzo, pero ¿cuál es el punto de ello si no te hace feliz?

Todas tenemos derecho a hacer lo que nos haga felices, a rehacer nuestra vida tras una ruptura y ser libres de las opiniones no solicitadas.

