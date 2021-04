El sacrificio de Angelina Jolie por sus hijos muestra como la maternidad cambia planes

Angelina Jolie siempre ha sido un ejemplo como madre por la gran entrega que tiene hacia sus hijos.

La actriz llegó a ser muy señalada por su matrimonio con Brad Pitt así como por haber adoptado niños de otras etnias. Sin embargo, el divorcio del actor le abrió el panorama otro estilo de vida, al lado de sus hijos.

Eso sí, al tener que criar casi sola a sus hijos, tuvo que limitar su carrera como directora.

En febrero, la actriz habló sobre su vida fuera de cámara con sus seis hijos en una entrevista inédita para la portada de marzo de 2021 de British Vogue. Angelina enfatizó que sin importar que siempre han vivido bajo los reflectores, ellos son como todos los demás: uno de ellos está en su último año de la escuela, una hija está aprendiendo a conducir, otra está encontrando su vocación y así todos con diferentes enfoques en la vida.

Ahora Jolie ha vuelto a sincerarse con respecto a los retos de ser mamá.

En una íntima entrevista con Entertainment Tonight , la ganadora del Oscar reveló que aunque disfruta mucho de su vida, sí ha tenido que hacer grandes sacrificios sobre sus sueños.

“Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en la situación de mi familia que no me permitió dirigir durante algunos años”,

Aunque este año estará como protagonista de la cinta Those Who Wish Me Dead, ella no ha podido cumplir una de sus metas más ambiciosas: ser directora.

La actriz tuvo la oportunidad de trabajar detrás de la cámara con Maléfica de 2014 y su secuela de 2019 pero también estuvo en la producción de Unbroken, First They Killed My Father y By the Sea, esta última en la que protagonizó con su ex marido Brad Pitt.

“Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar más en casa, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación. Esa es realmente la verdad “, reveló la actriz.

Ser mamá no significa que abandones tus sueños pero sí puede haber un cambio de planes.

La crianza de los hijos no es nada fácil. Hay muchas áreas grises y el juego cambia todos los días a medida que los hijos crecen. Para las madres que tienen que hacerse cargo de todo sola, el reto se vuelve más complicado pues no tienen con quien compartir la carga de tomar decisiones difíciles para garantizar su bienestar.

La sociedad se ha encargado de hacernos creer que ser madre soltera viene de no haber logrado concretar una relación. Al final, las mujeres terminan siendo más cuestionadas que los hombres que abandonan su responsabilidad como padres.

La realidad es que hacerte cargo de todo sola no es ningún fracaso y aunque quizá tengas que sacrificar algunas cosas, no significa que debas abandonar tus ambiciones. Los planes cambian un poco y quizá te cueste un poco más de trabajo llegar pero eventualmente lo lograrás y será una gran satisfacción para ti y tus hijos.

La historia de Brad Pitt y Angelina Jolie.

Jolie y Pitt se conocieron en 2001, cuando el actor aún estaba casado con Jennifer Aniston. Ese fue el inicio de un sin fin de problemas que señalaban a Jolie de “robamaridos”. El actor y Aniston se divorciaron en 2005 y para 2008, “Brangelina” anunciaron que estaba esperando su primer bebé juntos.

Se casaron oficialmente en 2014 y fue en 2016 cuando solicitaron el divorcio pero fue hasta 2019 que se legalizó. Hoy siguen peleando por la custodia de sus hijos y los acuerdos de manutención.

