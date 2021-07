Scarlett Johansson y otras famosas que rehicieron su vida tras ser mamás solteras

La crianza de los hijos está llena de muchas áreas grises y el juego cambia todos los días a medida que estos crecen. Para las madres que tienen que hacerse cargo de todo solas, el reto se vuelve más complicado pues no tienen con quien compartir la carga de tomar decisiones difíciles para garantizar su bienestar.

La sociedad se ha encargado de hacernos creer que ser madre soltera viene de no haber logrado concretar una relación pero pocas veces se habla de la falta de responsabilidad del padre. Al final, las mujeres terminan siendo más cuestionadas que los hombres que abandonan a los suyos.

La realidad es que hacerte cargo de todo sola no es ningún fracaso y aunque quizá tengas que sacrificar algunas cosas, no significa que debas abandonar tus ambiciones. Estas famosas han demostrado que siempre se puede salir adelante y rehacer tu vida para ser feliz.

Scarlett Johansson

En medio de la euforia por el estreno de Black Widow, el portal Page Six anunció que Scarlett Johansson estaría embarazada de nueva cuenta. La sospechas comenzaron a inicios de junio, cuando no asistió de manera presencial a los eventos promocionales de la película. La actriz está felizmente casada con el actor de comedia Colin Jost, con quien llevaba tres años de noviazgo.

Antes de Jost, la actriz estuvo casada con Romain Dauriac, con quien tuvo a la pequeña Rose Dorothy. Ambos se separaron al poco tiempo, dejando a Scarlett sola a cargo de su hija. Aunque en varias ocasiones dijo que ser madre soltera podía ser muy solitario, no dejaba de ser gratificante ver bien a su hija.

“Sentí en el pasado, hay una gran soledad en ser madre soltera. Obviamente, son muchas cosas diferentes a la vez pero puede haber una soledad y este constante sentimiento de duda, que no no sé qué diablos estás haciendo y no tienes a nadie más con quien rebotar”.

Lejos de todas las críticas que la sociedad tiene para una madre soltera, la actriz ha demostrado su valía a lo largo de los años, convirtiéndose en una de las mujeres mejor pagadas de Hollywood y un ejemplo de que siempre se de encontrar la felicidad.

Sandra Bullock

Sandra Bullock jamás pensó en convertirse en madre soltera, pero con la adopción de su segunda hija, ha sido la más feliz. La estrella de 56 años le dio la bienvenida a Laila, cuando tenía 3 años, quien es originaria de Louisiana. La pequeña se une a Louis, a quien la actriz adoptó en 2010. Cabe mencionar que la adopción de Louis fue un largo proceso de cuatro años. La actriz obtuvo la custodia del pequeño poco después de divorciarse del presentador de televisión por una supuesta infidelidad.

“Mi familia es mixta y diversa, loca, amorosa y comprensiva. Eso es una familia”, dijo Bullock.

Meg Ryan

La actriz de City of Angels adoptó una niña de China en 2006 a quien nombró Daisy. Ella decidió criar sola a la pequeña pues nunca volvió a casarse. La actriz tiene un hijo biológico llamado Jack, fruto de su relación con Dennis Quaid.

“Nunca me sentí como si estuviera en una misión de rescate ni nada por el estilo. Realmente quería un bebé; Tenía la misión de conectarme con alguien, y Daisy y yo pudimos conocernos de esta manera en este momento. Somos tan compatibles ”, dijo Meg en ese momento.

Sharon Stone

Además de pasar por un complicado divorcio , la actriz tuvo que lidiar con una enfermedad autoinmune que le impedía embarazarse. Finalmente Stone no permitió que nada la detuviera y terminó adoptando tres hijos: Quinn, Roan y Laird.

