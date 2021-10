Mira cómo luce ‘Kike’, de “Niñas mal”, a 11 años del estreno de la novela

Entre las muchas telenovelas juveniles que permanecerán por siempre en el corazón del público destaca Niñas mal, un melodrama de MTV Latinoamérica estrenado en 2010.

La historia de tres adolescentes diferentes de la alta sociedad que ingresan a un centro de reeducación social como pena tras cometer varios delitos atrapó televidentes en todo el mundo.

Sin embargo, como toda buena trama, las “niñas mal” no solo enfrentaron sus líos personales y los problemas comunes de la adolescencia, además debieron lidiar con varios antagonistas.

El más destacado entre estos fue ‘Enrique Linares’, mejor conocido por todos como ‘Kike’. Al comienzo de la trama, el guapo y millonario joven era novio de ‘Greta’, una de las protagonistas.

Con su pareja, mantenía un noviazgo sin relaciones sexuales por convenciones sociales y ante todos aparenta ser el novio ideal.

No obstante, él no tenía nada ni de perfecto ni de casto pues no solo era infiel, sino un auténtico mujeriego que sin idea de lo que es el amor. Además, era un machista, egoísta y manipulador.

El joven, hijo de un poderoso empresario, aparte se dedica hacerles la vida imposible a todos en “Casa de Maca”, en especial a ‘Greta’, a lo largo del teledrama colombiano.

Detrás de este personaje que se ganó el odio de todos estuvo el actor colombiano Carlos Torres, quien ya llevaba un tiempo desempeñándose en el medio artístico.

Desde entonces, han pasado 11 años en los que el intérprete y su vida han cambiado por completo.

El aspecto actual de ‘Kike’, el antagonista de Niñas mal

En la actualidad, Torres tiene 33 años, sigue luciendo tan apuesto como cuando apareció en Niñas mal y está consolidado como uno de los actores más cotizados de la televisión colombiana.

Tras su extraordinaria participación en el melodrama que lo lanzó al estrellato internacional, el galán colombiano del momento continuó imbatible expandiendo su trayectoria.

En total, desde la última vez que interpretó a ‘Kike’ hasta la actualidad, el histrión ha encarnado todo tipo de papeles en al menos 14 producciones. En muchas de ellas, como protagonista.

Las santísimas (2011-2012), Pobres Rico (2012-2013), Sala de urgencias (2015-2016), Francisco, el matemático: clase 2017 (2017), La reina del flow (2018-2021) y Amar y vivir (2020) son algunas de las ficciones en las que ha trabajado.

Asimismo, aunque su prolífica carrera está enfocada a la pequeña pantalla, incursionó en el cine este año con su actuación en la película Algo azul; según su perfil en Imdb.

En la actualidad, es parte del reparto protagónico de La nieta elegida, la nueva telenovela de Canal RCN que recién se estrenó el pasado 27 de septiembre.

A a la par de su recorrido artístico, desde 2018, Torres se desenvuelve en el mundo de los negocios al frente de un restaurante en donde las hamburguesas son el plato fuerte.

Enamorado en la vida real

En cuanto a su vida personal, el eterno ‘Kike’ de Niñas mal se encuentra muy enamorado de su novia desde hace varios años, la empresaria colombiana Joanna Castro.

Debido a que el también modelo es muy reservado en cuanto a su vida personal, se desconoce exactamente desde cuándo sostienen su relación.

En su perfil de Instagram, Carlos tampoco es abierto sobre su intimidad y no acostumbra compartir fotos con su amada.

Empero, sí comparte todo sobre sus proyectos y presume su imagen actual a sus casi 4 millones de seguidores.

