Kim Kardashian adolescente y con jeans oversize, el estilo que puede volver a ser tendencia en 2021

Todos fuimos jóvenes y usamos las tendencias de la época, los famosos tampoco escapan de esta realidad, este es el caso de Kim Kardashian y su look hip hop.

Kim sabe muy bien cómo agitar las redes sociales y eso fue lo que hizo hace días atrás al publicar una antigua foto de ella cuando era adolescente, conmemorando el Día Nacional de las Hijas.

En la instantánea se muestra a la famosa celebridad en el garaje de su casa luciendo un atuendo muy urbano y totalmente acorde con la moda de los 90.

Kim Kardashian demuestra que las viejas tendencias pueden revivir

Una playera blanca, jeans oversize y tenis vans te suela gruesa color blanco fue la combinación que usó la hoy modelo para lucir genial, cómoda y con mucho estilo.

Tal y como cualquier famosa de revistas, Kim posó para una sesión de fotos en su garaje al estilo carátula de CD con su vestimenta hip hop.

Aprovechó la camioneta de su madre y los videojuegos de arcade como escenografía.

A principios de la década del 2000, la moda oversize desaparecería poco a poco con las nuevas tendencias, a tal punto de quedar desfasada y ser vista como anticuada.

Sin embargo, los estilos de antaño pueden revivir muchos años después para volver a estar en el top de la moda, siendo denominados como “look retro”.

Es así como el estilo oversize vuelve al top de la moda, siendo uno de los más utilizados en este 2021 y causando furor en personas de todas las edades.

Las rebeldías y locuras de una joven Kim Kardashian

Instagram @kimkardashian

Las fotografías de adolescente de la también empresaria encendieron las redes sociales.

Sin embargo, la redacción de la publicación también encantó a sus millones de fanáticos por contar un poco de su historia de joven.

Kim aprovechó la sesión de fotos para revelar que ese día es inolvidable para ella y sus hermanas y quería dejarles un mensaje a sus propias hijas de cómo disfrutar la vida.

“Vi que era el Día Nacional de las Hijas, así que esta publicación es para mi mamá y mis hijas para cuando sean adolescentes. North y Chi, por favor, sean fáciles conmigo cuando tengan la edad que tenía en estas fotos”, comentó la modelo.

El mensaje continuó revelando lo que sucedió ese día: “Mamá, ¡lo siento! Recuerdo que me castigaron aquí porque Kourtney robara tu auto solo para dar la vuelta a la cuadra”

Kim aprovechó para puntualizar su inocencia después de tantos años: “de alguna manera, aunque no participé, ¡todavía me metí en problemas! Así que no teníamos nada más que hacer que hacer sesiones de fotos en el garaje”.

Instagram @kimkardashian

Por último, la famosa celebridad aceptó que, como joven, todos podemos caer en tentaciones de otros, aunque también bromeó al hacer responsables de todo a sus amigos y a su hermana mayor.

“Nunca fui yo, solo escuché lo que decían mi hermana mayor y mis amigos. ¡Fueron tan malas influencias y yo fui perfecta y por eso lo siento!”, concluyó Kim.

Esta publicación en Instagram ya cuenta con más de 5.9 millones de likes y miles de comentarios de sus fanáticos, convirtiéndose en una de las publicaciones tendencias de la semana.

