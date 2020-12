Fallece la “Kim Kardashian mexicana”, Joselyn Cano: estas habrían sido las causas

Con tan solo 29 años, la influencer Joselyn Cano, conocida como la Kim Kardashian mexicana, falleció tras someterse a una compleja cirugía estética.

Sus familiares no se han pronunciado formalmente, pero varios datos han trascendidos entorno al hecho ocurrido el pasado 7 de diciembre, según reportó la periodista Nasliddie Carrillo.

La periodista detalló que la influencer habría tenido graves complicaciones por una cirugía de glúteos a la que se sometió en Colombia, una versión que posteriormente fue ampliada por otros medios.

“Modelo estadounidense, diseñadora de moda y personalidad de Internet, #joselyncano se dice, falleció. Según su página de Wikipedia, Joselyn, también conocida como Josey Cano, "Kim Kardashian mexicana" murió el 7 de diciembre de 2020, a la edad de 29 años”, señaló la periodista a través de su cuenta de Instagram.

“Murió por complicaciones de una cirugía plástica en los glúteos en Colombia”, escribió.

Según un reporte del diario británico The Sun, era la segunda vez que Cano se sometía a esta cirugía que consiste en extraer grasa de otras partes del cuerpo para inyectarla en los glúteos.

El medio británico aseguró además que el deceso de la influencer se produjo específicamente por un grave daño en sus vasos sanguíneos, lo cual le provocó una embolia.

Cano subió su última fotografía a Instagram el pasado 7 de diciembre y alcanzó más de 230 mil likes.

El perfil de la modelo cuenta con más de 12 millones de seguidores, sin embargo, no puede apreciarse más interacción que los likes, debido a que los comentarios estás desactivados.

El video del funeral de la Kim Kardashian mexicana

Según The Sun, aunque la familia no ha hecho declaraciones, realizó una transmisión del funeral de la también estrella de Only Fans.

El reporte indica que el velatorio se llevó a cabo en las funerarias familiares Grimes-Akes en Corona, California.

El servicio incluyó un ataúd abierto con ángeles a cada lado y una foto de Cano con "Joselyn" escrito en el fondo.

Debido a las restricciones de COVID-19, pocas personas asistieron a su despedida.

Un mensaje reproducido durante la transmisión en la pantalla decía: "Joselyn entró en esta vida el miércoles 14 de marzo de 1990. Entró a la vida eterna el lunes 7 de diciembre de 2020.

"En nombre de la familia, le agradecemos por unirse a nosotros. Por favor, mantenga a la familia en sus oraciones. Dios los bendiga a usted ya su familia", concluía el mensaje.

Una cirugía peligrosa

El procedimiento quirúrgico al que se sometió la celebridad es considerado uno de los más peligrosos del ámbito estético.

Las complicaciones ocurren cuando se inyecta grasa accidentalmente en la vena de un paciente y entra al torrente sanguíneo, formando coágulos.

Un estudio encontró que la tasa de muerte por el procedimiento fue de alrededor de uno en 3.000, pero los datos sugieren que podría llegar a uno en 500, informó USA Today.

