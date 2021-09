“Gracias yerno”: Marcelo Ríos reaccionó ante publicación de Guillermo Maripán y Constanza Ríos

El pasado martes, Guillermo Maripán compartió su primera publicación junto a Constanza Ríos, con quien lleva varios meses de relación. Se trata de una fotografía tomada en Mónaco, en la que aparece abrazando a la hija de Marcelo Ríos.

El registro fue acompañado con el mensaje: “Poder estar junto a ti y verte sonreír cada día… Me haces feliz @conitarios ♥️“. Un detalle que provocó las reacciones inmediatas de los usuarios de la plataforma.

Constanza Ríos también se manifestó en la red social, comentando: “Aw mi cositaaa. Tú a mí muchísimo”. Sin embargo, uno de los mensajes más llamativos vino por parte del ex tenista Marcelo Ríos, el padre de la ex participante de El Discípulo del Chef.

Tal como se vio en la publicación, el ex número 1 escribió: “Me alegro por ustedes y disfruten el amor que se tienen, te amo hija preciosa”. Además, le envió un especial recado a Guillermo Maripán, quien por estos días forma parte del A.S. Mónaco. “¿Cuándo juegan con el PSG, para que me invites? Gracias yerno“, puso.

Marcelo Ríos comentó fotografía de Guillermo Maripán y Constanza Ríos – Instagram

La pareja confirmó su relación tras compartir la misma historia a través de Instagram. El defensor de La Roja fue el primero en publicar la imagen, en la que se veía a su pareja paseando por las calles de Mónaco.

Constanza Ríos aparecía sonriendo frente al casino de Montecarlo. Maripán la etiquetó junto al emoji de un corazón. Más tarde, la hija del Chino Ríos reposteó la historia en su cuenta, evidenciando su romance.