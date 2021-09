Nicole Kidman luce mejor que nunca a sus 54 con vestido nude floreado y cabello rizado

Nicole Kidman es de las actrices más exitosas y famosas de Hollywood, que comenzó su carrera en 1983, e hizo su debut en la pantalla grande en 1990.

La famosa se consagró en películas como Far and Away, Batman Forever, y Todo por un sueño.

Y ahora, a sus 54 años sigue cosechando éxitos, y luce mejor que nunca, con un cuerpo estilizado y definitivamente no aparenta su edad.

Así lo demuestra en sus redes, donde se muestra con atuendos modernos, frescos, y muy elegantes.

Nicole Kidman y su impactante look a sus 54 años

El fin de semana, la actriz asistió a la apertura de The Academy Museum of Motion Pictures, en Los Ángeles, donde también estuvieron otras celebridades como Lady Gaga y Cher.

Pero, sin duda Nicole fue una de las que más llamó la atención con su elegante y glamuroso look.

Nicole llevó un hermoso vestido strapless ajustado, en nude con flores naranjas, que le permitió lucir su estilizada figura como nunca.

Era una pieza de Rodarte midi, que contaba con una atrevida abertura en las piernas, y lo complementó con tacones naranjas y una bolsa sobre en negro.

Pero, además sorprendió por su cabello, que llevó rizado, con mucho volumen, recordando al estilo que llevaba hace años.

Nicole llevó estos rizos salvajes y hermosos sueltos, peinados con raya en medio, luciendo más hermosa y rejuvenecida que nunca.

“Wow no aparente su edad”, “siempre tan hermosa”, “me encantan sus rizos”, “es toda una muñeca”, “amé este atuendo tan atrevido y arriesgado”, y “OMG nunca pierde su sensualidad”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa demuestra que el estilo no tiene edad, no hay límites, y por eso lleva prendas modernas a sus 54 como faldas, vestidos ajustados, y pantimedias.

