Natalia Téllez nos recuerda el poder de una tribu de amigas durante el embarazo

Natalia Téllez sorprendió a todos tras anunciar que está esperando su primer bebé al lado de su novio, Antonio Zavala. Fue a través de una tierna fotografía en la que muestra la prueba positiva de embarazo que la conductora compartió la feliz noticia.

Entre los halagos y buenos deseos, algunos cuestionaron a Téllez por su “cambio de opinión” pues en el pasado había dicho que no se veía como mamá.

Durante una emisión especial de “Netas Divinas”, la conductora reveló que le dolía que la gente la criticara por estar embarazada y aclaró que nunca dijo que no quería hijos sino que le daba miedo tenerlos y no ser una buena mamá.

“Yo no creo que nunca me senté a decir ‘yo nunca voy a tener hijos’ y que dicen que criticaba a las mujeres por querer tener bebes. Yo lo que pienso es que hay que defender el derecho a decidir y lo bello de lo que me está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar”, dijo contundente.

La muerte de su madre fue un factor importante para que se sintiera incapaz de criar un hijo.

“La decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando la pérdida más grande que he tenido ha sido el no tener una mamá”.

Sin embargo, también dejó claro que el haber encontrado una estabilidad personal y en pareja, la llevaron a dar este giro en su vida.

La presencia de mujeres fuertes a su alrededor, hizo que Natalia se sintiera más segura y tranquila.

“Como mujeres socialmente nos han puesto a competir pero aquí se ha hecho algo entrañable para mí. Sí son inspiración, sí me cambiaron mis paradigmas, mi chip, mis miedos”, dijo Natalia a sus compañeras del programa. “Cuando estaba con esto del bebé, dije tú puedes ser una mamá. Pensaba en lo que me dijo Consuelo y me decía ¿por qué no te deseas algo bonito, por qué no te la crees?”

Natalia ha encontrado una red de apoyo en Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún, con quienes lleva unos años al frente del programa Netas Divinas.

De acuerdo con Magún, Natalia llegó a decirle que la maternidad de todas había sido en cierto modo una inspiración para ella.

“Lo más bonito que me han dicho en mi vida entera fue que ella se había sentido que sí quiere tener un bebé porque dijo ‘ustedes los tienen y son buenas mamás, porque los cuidan y son felices. El que me digas eso fue lo más reconfortante de decir no lo estoy haciendo tan mal-“, reveló.

El embarazo viene con muchas expectativas pero ante los tiempos complicados que estamos viviendo, puede volverse algo abrumador y solitario.

Contar con tus amigas en esta etapa enriquecen el proceso, incluso si ellas no han pasado por lo mismo. Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), revelaron que en tiempos de estrés las mujeres no optan simplemente por “luchar o huir”, como ocurre con los hombres sino que dependen en gran medida del apoyo social de sus amistades.

A la sociedad parece incomodarle la forma en la que estamos decidiendo sobre la maternidad. Siempre habrá quien critique lo que hacemos o no hacemos pero cuando estás rodeada de las personas correctas, suceden cosas maravillosas.

Sí, las mujeres podemos cambiar de opinión y tenemos derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo. No tenemos por qué darle gusto a nadie ni tampoco vivir para cumplir con expectativas ajenas.

