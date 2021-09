5 cosas que J.Lo y Ben Affleck están haciendo bien con su regreso

En los últimos meses, Jennifer Lopez y Ben Affleck han protagonizado los encabezados principales de las noticias de espectáculos.

La frase “todos merecen una segunda oportunidad”, parece estar teniendo sentido cuando vemos la forma en la que ambos se demuestran amor. Y es que después de que ambos tomaron caminos separados, su regreso parece estar marchando viento en popa.

Mientras que volver con un ex no siempre puede ser una buena idea, sí existen circunstancias que pueden hacer que las cosas funcionen.

La importancia de establecer límites

Toda relación saludable requiere establecer límites. No importa cuánto quieras a tu pareja, los límites definen la responsabilidad que tiene cada quién en la relación y ayuda a establecer una comunicación y un espacio para ambos.

Jennifer y Ben decidieron no mostrarse oficialmente en público hasta asegurar las cosas, respetando el espacio e imagen del otro en la mayor medida posible.

Es importante respetar las diferencias y no empujar los límites de los demás, incluidos los límites emocionales, los físicos y cualquier otro tipo de límites. Esto por supuesto, requiere esfuerzo de ambas partes para no caer en situaciones tóxicas como promesas rotas o lucha de poder.

Seguridad

Cuando ambas partes sienten la relación como un refugio y no un campo de batalla, entonces van por buen camino. Una relación sana no debería generarte más dudas e inseguridades, ni tampoco debe inclinarse sólo hacia un lado o hacerte sentir culpable de los errores. Ambos deben saber que son el apoyo del otro y que estarán dispuestos a luchar para mejorar.

Empatía

La empatía es clave en toda relación sana. Es tratar de comprender lo qué siente el otro para así encontrar soluciones por el bien de ambos. Siempre tendrán sus propios problemas y preocupaciones pero debe haber un entendimiento y buena comunicación al respecto. La empatía también les permitirá celebrar los triunfos del otro y comprender las diferentes perspectivas de una situación.

Honestidad

Sin honestidad, una relación no puede considerarse sana. Especialmente si estás tratando de retomar con un ex, no puede no existir una comunicación honesta entre ambos. Esto incluye abstenerse de todo aquello que afecte lo que puedan construir ahora.

Evitar confrontaciones o pretender que las cosas están “bien” cuando no lo están, también son formas de deshonestidad que muchas veces pasamos por alto. La comunicación siempre será la clave para encontrar ese balance.

Respeto mutuo

Quizá puedan no estar de acuerdo en todo pero es necesario atender los sentimientos y necesidades del otro por igual, escuchar siempre y buscar un buen común. El respeto es un factor clave en las relaciones duraderas y saludables, en donde ambas partes se valoran mutuamente. Así que si en el pasado esto fue lo que los llevó a terminar, es momento de ser conscientes y cuidan sus palabras, acciones y comportamientos o definitivamente no deberían estar juntos.

Antes de pensar en retomar una relación, pregúntate esto:

¿Por qué rompiste con tu ex? No tienes que examinar cada una de las cosas que podrían haber causado la ruptura pero plantea aquellas presiones internas y externas que influyeron (si fue una infidelidad, desaprobación de tu familia, distancia…)

¿Estás romantizando la relación? La nostalgia es engañosa. Tendemos a mirar hacia atrás a las viejas relaciones con cierto cariño, omitiendo el dolor de la ruptura. Piensa con la cabeza fría antes de tomar decisiones.

¿Han cambiado? Esta pregunta no sólo va sobre tu ex sino también sobre ti. Debes plantear si han hecho algo para cambiar esos comportamientos tóxicos que los llevaron al punto de quiebre. Si ambos han trabajado en sanar viejas heridas personales y de la relación, entonces pueden plantear si están listos para intentar de nuevo.

