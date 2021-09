La gran lección de vida que aprendió Miley Cyrus al dejar el alcohol

La pandemia del coronavirus y el confinamiento causó depresión en la artista.

El problema relacionado con el alcoholismo es difícilmente aceptado por las personas adictas a este tipo de bebidas. Pero, la cantante y actriz estadounidense, Miley Cyrus, a sus 28 años es una de las pocas mujeres famosas que han aceptado su debilidad por dicho tipo de bebidas.

Recientemente, la cantante reveló que tiene varias semanas sin probar una gota de alcohol, tras un período en el que su relación con la bebida fue, en su propia opinión, algo “excesiva” y que casi la lleva a la destrucción de su propia vida.

Dijo que en estos momentos se encuentra llevando una vida más que sana donde el alcohol y la marihuana están desterrados de su vida.

Ella relató que la llegada de la pandemia del coronavirus, desde 2020, en el mundo le acarreó serios problemas por la obligación de estar confinada. Relató que el encierro y el temor por ser víctima del mortal virus le causaron ansiedad, depresión y tristeza.

“Como le ha pasado a mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia recaí. Nunca diría que he permanecido sobria si no es verdad, recaí y he aceptado que ocurrió”, comentó Cyrus a finales del año pasado.

Fuerza de voluntad

Miley comentó que gracias al apoyo de su familia, a su madre Tish Cyrus y amigos se ha mantenido alejada de los pasos, de las bebidas alcohólicas y de las drogas.

La disciplina, es según ella, la clave para mantenerse sobria y alejada de los problemas.

“Soy muy disciplinada. Es bastante fácil para mí estar sobria. El día que lo hago, lo hago. Pero cuando no quiero (beber), simplemente no ocurre. Ahora soy muy disciplinada y eso ha sido clave para cambiar mi vida y seguir adelante. Y la verdad es que ya no quiero tomar más (…) me estaba destruyendo y a todos los que me rodean”, comentó semanas atrás.

Este 2021, la célebre Hannah Montana de la serie de Disney, se siente feliz de llegar a los 28 años. Y no fallecer a los 27 años como lo hicieron otras estrellas como Amy Winehouse, Jimi Hendrix o Janis Joplin, todos con problemas de adicciones al alcohol y las drogas.

“Haber cumplido los 28 años para mí fue un gran despertar, porque me di cuenta de que muchos artistas no llegaron a esa edad por sus caídas. Por eso me tengo que cuidar. Perdimos a muchos íconos jóvenes y yo no quiero ser parte de eso. No es una transición fácil estar lejos de la bebida, pero yo siento que nací con esa fuerza”, aseguró la cantante.

La artista está hoy más que nunca centrada en su carrera musical. Sus problemas de adicción al alcohol, a las drogas o sus vaivenes sentimentales, entre los cuales se incluye el divorcio inesperado de Liam Hemsworth, parece que ya solo son eventos del pasado.

Mas de este tema:

El exclusivo vestido de flores de Natalie Portman que necesitó 21 días de trabajo

Natti Natasha luce su espectacular cuerpo a tres meses de dar a luz

Shakira y famosas que no temen mostrarse al natural y prueban que no todo es glamour

Te recomendamos en video: