Natti Natasha luce su espectacular cuerpo a tres meses de dar a luz

Natti ya recuperó su escultural figura a tres meses de haber dado a luz a su hija Vida Isabelle.

A tan solo tres meses de dar a luz, la cantante Natti Natasha demostró que sigue teniendo un cuerpo espectacular a sus 34 años.

La cantante y compositora dominicana de reguetón, pop latino y bachata colgó en su cuenta en Instagram unas imágenes en las que reveló que su cuerpo y figura sigue siendo una de los más envidiados en el mundo de la farándula.

Natti Natasha lució espectacular en una foto que publicó en su Instagram, en la que se le sentada en la proa de un yate y usando un microbikini negro. La imagen ya supera el millón de “Likes” y acumula más de 3.000 mensajes de sus fanáticos.

La instantánea reveló que ya recuperó su escultural figura a tres meses de haber dado a luz a su hija Vida Isabelle.

Haciendo maldades

La cantante de origen dominicano es una fiel usuaria de la plataforma TikTok, y en un video clip que compartió en sus redes sociales se le pudo ver cantando su más reciente sencillo “Noches en Miami”.

En el video ella luce el mismo bikini negro de dos piezas, pero cubierto con un vestido de red.

El mensaje que escribió fue “En qué país has hecho maldades?”.

Sus imágenes causaron furor entre sus seguidores, quienes no dudaron en alabar la figura y el cuerpo de la cantante.

“Te ves hermosa, linda, con mucha energía y ya lista para componer nuevas canciones. Sigue disfrutando a tu hija”, fue el mensaje de @olgapeña.

“Tienes un cuerpo envidiable. Lo mejor de todo es que eres feliz y tienes los pies puestos sobre la tierra. Me encanta tu sencillez y perseverancia”, agregó la usuaria @victoriamm2.

La cantante ha revelado en sus mismas redes sociales que se encuentra plenamente feliz en su vida y al lado de su pequeña Vida Isabelle.

Natti Natasha no pierde oportunidad para mostrar su lado más maternal y sensible en las redes sociales. Ella siempre aparece feliz cargando a su bebé. En uno de los mensajes escribió: “La sonrisa y mirada que me derrite Queen Vida Isabelle”.

