La modelo Daniela Álvarez da una lección de vida y valentía al lucir su prótesis con orgullo

Daniela sufrió la amputación de su pierna izquierda y mantiene una brillante carrera.

Perder alguna extremidad del cuerpo es una situación desgarradora que puede afectar psicológica y emocionalmente a cualquier mujer. Para algunas es una situación difícil de superar, que puede acarrear una profunda depresión, pero otras con valentía pueden salir adelante y darle una nueva oportunidad a su vida.

Ese es el caso de la famosa modelo colombiana Daniela Álvarez, quien a sus 33 años es todo un ejemplo de lección de vida, superación y valentía.

En la actualidad, Daniela Álvarez es ejemplo para todas las mujeres latinas que han sufrido la amputación de una de sus piernas. Ella nunca pierde la oportunidad para lucir con orgullo y felicidad su prótesis en la pierna izquierda.

La vida sigue

Daniela Álvarez es una ex reina de belleza, presentadora y modelo colombiana, señorita Colombia 2011-2012 y representó a su país en el certamen de Miss Universo 2012. Luego del concurso, siguió con una brillante carrera en el mundo del modelaje.

Lamentablemente, en mayo del 2020 tuvieron que amputarle la pierna izquierda, debido a una Isquemia, para salvarle su vida. Luego de la operación vivió días de tristeza y frustración, pero decidió seguir adelante.

En diciembre de ese mismo año recibió una prótesis para su pierna izquierda y de allí comenzó el lento proceso de adaptarse a su nuevo cuerpo, pero con la mente positiva y pensando que las limitaciones físicas no existen.

Y desde ese momento, en especial este 2021, Daniela no ha dudado en compartir en sus redes sociales las actividades increíbles que puede hacer y cómo sigue su ascendente carrera como modelo y presentadora de televisión.

Ella asegura en diversas entrevistas que no está dispuesta a rendirse y que su mayor deseo es que muchas mujeres conozcan su inspiradora lucha.

“Decido sonreírle al tiempo que Dios me ha concedido, decido aceptarme y ser agradecida. ¿Les ha pasado que pueden tenerlo todo y no estar felices? O estar felices y no tener nada?. Podría estar triste, acomplejada, desesperada, pero no, he decidido ser feliz y agradecida por estar viva”, dijo semanas atrás.

Fuente de inspiración

En su cuenta en Instagram, Daniela Álvarez coloca siempre imágenes inspiradoras y que revelan que la vida no se acaba ante las dificultades y los obstáculos. Una de las más importantes y significativas fue la de demostrar que podía seguir bailando con una prótesis. El baile es su gran pasión y aún lo sigue haciendo con buen ritmo.

“Este es el único camino que quiero tomar, el que me lleva hacia adelante. ¿Quién se apunta a venir conmigo?”, escribió meses atrás junto a esta inspiradora imagen en la que se le ve trotando gracias a la prótesis.

Mientras que en mayo escribió: “Hoy 15 de mayo cumplo 1 año de la cirugía que cambió mi vida para siempre. Un año en el que he luchado contra todas las dificultades, aprendiendo lo importante que es aceptar, valorar y agradecer (…). Un día que nunca olvidaré, una nueva oportunidad que no desaprovecharé”.

De cara al futuro, Daniela sabe que no existen límites. La modelo quiere “contagiar” de alegría a todos los que la rodean. “Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad!! Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante”, añadió en uno de sus conmovedores mensajes en las redes sociales

