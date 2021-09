La lección de valentía y de estilo de la cantante Aryana Sayeed forzada a huir de Afganistán

Aryana Sayeed era un icono de la moda para muchas jóvenes afganas.

La llegada al poder de los talibanes en Afganistán y la salida de las tropas estadounidenses le cambió la vida, por completo, a Aryana Sayeed, una célebre cantante pop y compositora afgana que no dudo en abandonar su país para no ser obligada a una “esclavitud” y retroceso social, al que de ahora en adelante podrían someterse muchas mujeres.

Al huir, Aryana Sayeed, a sus 36 años, dio una lección de valentía para luchar por sus sueños de cantar, componer canciones y vestirse como mejor le plazca, sin someterse a reglas absurdas de tener que cubrirse todo su cuerpo o mantenerse callada y no poder dar opiniones frente a los hombres.

Icono de la moda

Antes de la llegada de los talibanes, Aryana Sayeed, conocida como la princesa del pop en su país, deslumbraba en sus redes sociales por sus llamativas fotos en las que mostraba la cultura y vestimentas típicas de su país. Una mezcla de indumentarias árabes con telas coloridas y los nuevos estilos occidentales y modernos de las mujeres.

Asimismo, Aryana Sayeed era un icono de la moda para muchas jóvenes afganas. Al lucir prendas que en el pasado eran prohibidas para las mujeres como los jeans, faldas cortas y pantalones ajustados a la silueta del cuerpo.

En uno de sus últimos videos en Afganistán, se la vio posando con una blusa semi transparente, en la que mostraba parte de sus hombros. Algo que en su país quedó en el pasado, ante la obligatoriedad de las mujeres a usar la burka y la prohibición del maquillaje o mostrar el rostro.

Forzada a escapar

Con la llegada de los talibanes al poder y tomar la capital Kabul, el mes pasado, Aryana Sayeed no dudó en escapar y dejar toda la brillante carrera artística que construyó poco a poco en Afganistán.

Anteriormente, Sayeed cantaba principalmente en dari pop, pero también tiene muchas canciones en pashto. Es una de las artistas musicales más famosas de Afganistán y actuaba regularmente en conciertos y festivales filantrópicos dentro y fuera de la nación.

Se le consideraba toda una “princesa de la moda” por sus looks y outfit únicos en los que mostraba las costumbres y atuendos modernos de Afganistán.

Recientemente, Sayeed relató cómo fue su odisea para huir del país, el temor por su vida tras haber sido una feroz crítica de los talibanes durante años.

“Sentía que iba a morir aquí, si me quedaba en Afganistán. Estaba desesperada. Esto es como un milagro que estemos fuera del país. Hicimos de todo para poder subirnos a un avión, fue desesperante, las mujeres gritaban, no querían quedarse”, agregó.

Sayeed ahora se encuentra en Los Ángeles (Estados Unidos) y ella dice que está preocupada por los millones de mujeres que quedaron atrás. “Ellas están desesperadas, absolutamente desesperadas. No tienen comida ni refugio y viven con miedo. Y mi corazón sangra por ellas. Yo fui valiente y pude escapar, pero muchos no lo pudieron hacer”, aseguró Aryana Sayeed.

En Estados Unidos, ella aseguró que seguirá cantando, perseguirá sus sueños y continuará siendo una activista y voz de los derechos de las mujeres en Afganistán. “No me quedaré callada, lucharé para que las mujeres en mi país sean tratadas con respeto y dignidad, que no sufran maltratos y atropellos, ellas no están solas”, apuntó en una entrevista.

