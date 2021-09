“Asesino del Olvido”, el thriller de HBO MAX que te mantendrá al filo del asiento

HBO sigue arrasando con el contenido exclusivo que ha lanzado en su plataforma de streaming HBO MAX y con el estreno de “Asesino del Olvido”, México apuesta a lo grande.

Se trata de una adaptación de la exitosa serie turca “Sahsiyet” (Persona) de 2018 y promete mantenerte al filo del asiento de principio a fin.

“Tiene un elencazo increíble, con la dirección de Ernesto Contreras y Jorge Michel Grau y de verdad que estoy muy en la espera de la serie porque creo que es un tipo de historia que nunca se ha visto”, aseguró Giovanna Zacarías en entrevista con Nueva Mujer.

Giovanna Zacarías

“Creo que es un proyecto con una factura increíble. Tengo un papel muy importante entonces sí me gusta esto de ahora hay muchos contenidos por estas plataformas. HBO siempre ha sido un canal de excelencia entonces yo creo que estamos saliendo muy bien”.

“Asesino del Olvido” es una producción de Max Original que narra la historia de Pascual León, un jubilado de 65 años que tras diagnosticado con Alzheimer, encuentra la excusa perfecta para cobrar una vieja factura: asesinar uno a uno a los responsables de un terrible crimen.

Jimena, una joven policía, inicia una investigación para resolver los asesinatos de Pascual, lo que se convierte en el caso más importante de su carrera. Ella tendrá que recordar situaciones de su infancia y conectar los cabos sueltos para descubrir la verdad de la forma más inesperada.

De acuerdo con Giovanna, la pandemia hizo que las filmaciones fueran todo un reto pero tras una pausa obligada y gracias al profesionalismo de la producción, pudieron retomar el proyecto.

“Nosotros empezamos a filmar la serie en febrero, luego vino la pandemia en marzo y tuvimos que parar. Yo pensaba que en quince días estábamos fuera y la realidad es que no, que no había para cuándo. Realmente regresamos a filmar en septiembre, bajo todos los protocolos. La teníamos que terminar”, dijo. “Yo tenía escenas muy cercanas con Ari Brickman, de mucha intimidad. Era aterrador pero teníamos un compromiso brutal”.

La actriz también reveló que el personaje de Damián Alcazar es “atípico”, lo que en la historia se convierte en “una fórmula poderosa que la gente no se espera”. Además aseguró que el personaje que ella interpreta también se salió de los estereotipos.

“Lo que me gusta de mi personaje es que usualmente me dan el estereotipo de ‘mujer morena’ y aquí no es así. Es un personaje que está más cercano a la realidad del mexicano. Pareciera que las producciones se empeñan en polarizar, esto no es así aquí. Es una serie mucho más cercana a nosotros. No es una serie con estereotipos”.

Ari Brickman, Erik Hayser, Dolores Heredia, Luis Alberti, Ofelia Medina, José Antonio Toledano y Juan Carlos Colombo se unen a Alcázar, Gaitán y Zacarías para dar vida a esta versión que ya comienza a dar de qué hablar.

“Yo creo que a la gente le va a gustar mucho y espero que venga una parte dos. Muchos aceptamos por el elenco, decíamos “yo tengo que estar”. Todos admiramos a todos, todos sabíamos que queríamos estar porque el elenco es maravilloso”, finalizó Giovanna.

Más de este tema

HBO MAX llega a México y esto es todo lo que ofrece

Secretos detrás del juego de poder en las parejas de la realeza

Las series que arrasaron en los premios Emmy 2021 y dónde verlas

Te recomendamos en video