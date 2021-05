HBO MAX llega a México y esto es todo lo que ofrece

“No hay nada más poderoso que contar una buena historia”, esa es la premisa de la plataforma HBO Max. A través de un evento de lanzamiento para América Latina, se revelaron grandes detalles sobre esta nueva plataforma, desde los planes de servicio y precio hasta la amplia oferta de su catálogo.

Estará disponible a partir del 29 de junio y tendrá disponibles los contenidos más icónicos de Cartoon Network, Warner, DC y HBO con series, animación, documentales, reality shows y películas exclusivas para que toda la familia se divierta.

“HBO Max ofrecerá a los fanáticos de la región una experiencia de entretenimiento inolvidable y enriquecedora”, reveló Johannes Larcher, director de HBO Max International.

Historias para todos los gustos y edades

Los suscriptores podrán ver todas las temporadas de Friends, incluyendo el esperado especial de la reunión. También contará con todas las temporadas de The Big Bang Theory y Game of Thrones, así como la precuela House of the Dragon que se estrenará en 2022. Por supuesto no pueden faltar Gossip Girl y su reboot y Sex and the City.

Para los fans del Universo DC estarán disponibles series como Superman and Lois, Star Girl, Bat Woman y Doom Patrol. Entre las producciones originales llegará Peace Maker, basada en el personaje del mismo nombre de DC Comics. También podrás encontrar cintas como Justice League, Wonder Woman, Aves de Presa y la trilogía de Dark Knight.

HBO Max ofrece una combinación única de cine y televisión con los contenidos que han marcado la cultura pop por generaciones.

La plataforma tendrá en su catálogo las franquicias más icónicas: Harry Potter, la trilogía The Lord of the Rings y Matrix pero también de clásicos del cine como The Wizard of Oz, Casablanca y Singing in the Rain.

Con la nueva modalidad de cine en casa, HBO Max habilitará nuevos títulos 35 días después de haberse estrenado en el cine, no tendrán un costo adicional ni fecha de vencimiento de consumo.

Una plataforma pensada en cada región

Latinoamérica tendrá sus propias producciones y según se reveló, se espera que hasta fin de 2022 se harán más de cien producciones entre contenido guionado, realities y producciones para niños.

Entre las producciones locales se encuentran series producidas en México como Búnker, Amarres y la serie sobre fútbol femenino Las Bravas, . También está el drama juvenil Días de Gallos, que se actualmente se graba en Argentina.

“Nos diferenciamos por el precio, responde necesidades concretas en cada país. No sólo se trata de tener un producto de calidad sino de una oferta diferenciada”.

Será a partir del 29 de junio cuando los fanáticos tengan a su alcance una propuesta “sin barreras” con los mejores precios y planes.

Estos son los tipos de suscripción que estarán disponibles para México:

Mensual sólo para móviles: $99

Mensual estándar: $149

3 meses móvil: $269.01 ($89.67 al mes)

3 meses estándar: $399 ($133 al mes)

12 meses móvil: $828.96 ($69.08 al mes)

12 meses estándar: $1248.96 ($104.08 al mes)

Se habilitarán episodios de series para consumo gratuito y habrá un periodo de prueba de 7 días que estará disponible en todos los planes.

La promesa de la plataforma es que es que esté accesible para todos, con un precio adecuado al poder adquisitivo de cada país, tomando en cuenta la situación de la pandemia, según revelaron los ejecutivos.

Plan estándar: descarga de contenidos, reproducción en tres dispositivos diferentes, hasta cinco perfiles e imagen en resolución 4K

Plan móvil: podrás descargar contenido y personalizar tu perfil. Solamente disponible para tablets o smartphones.

