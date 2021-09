Violeta Isfel se sincera sobre su lucha con las inseguridades: “No he podido verme al espejo”

El camino de la autoaceptación siempre es cuesta arriba aunque algunos quieran vender lo contrario, tal como lo demostró la actriz Violeta Isfel que hizo una sincera confesión sobre lo difícil que ha sido en su caso, especialmente por el duro momento personal que atraviesa.

La artista mexicana perdió su exclusividad con Televisa lo que la llevó a emprender un negocio de hamburguesas y banderillas para resistir a la pandemia, que establecido como un éxito, ahora decidió que sería mamá.

Pero para ello a sus 36 años, tuvo que someterse a tratamientos hormonales de fertilidad que la han sumergido en profundas tristezas y un rechazo a su imagen corporal cada vez que se mira al espejo, de acuerdo con Las Estrellas.

“Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. No he podido verme al espejo diciendo ‘esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido’. ¿Me ayudas?”, reveló la también modelo en un programa de televisión de Multimedios.