Las lecciones que Violeta Isfel nos ha dejado sobre el empoderamiento tras ser víctima de maltrato

Violeta Isfel se ha convertido en un ejemplo a seguir para miles de mujeres después de tomar decisiones en su vida que la han empoderado tanto en si vida personal como en el ámbito profesional.

La actriz de “Atrévete a soñar” vivió una difícil y oscura época junto a su primer esposo, padre de su hijo Omar.

Isfel siempre tuvo dentro de sus metas el convertirse en madre, sin embargo en su camino se tropezó con un hombre que no daría la talla para compartir esa responsabilidad de traer a un pequeño al mundo.

En varias ocasiones, la intérprete ha explicado las dificultades que debió enfrentar para superar la etapa difícil junto a su bebé, ya que fue víctima de maltrato durante su primer matrimonio.

La artista debió vivir su embarazo de una manera muy solitaria, pues su esposo sufría alcoholismo, por lo que no estaba presente en muchas ocasiones.

“Lo que hice fue comprar libros, me inscribí a la revista de padres, le ponía música clásica mientras abajo se escuchaban narcocorridos (…), yo salía a conseguirme los antojos. A pesar de que estaba muy complicada la situación ahí, yo viví mi embarazo disfrutándolo muchísimo”, afirmó en una entrevista para el programa Confesiones.

Violeta Isfel le puso un punto final a la violencia

La famosa vivió una época en la que tenía la esperanza de que el cambio de su esposo llegaría en cualquier momento, por lo que su percepción intentaba ser positiva, mientras la situación empeoraba.

“Pero yo traía puestos mis lentes rosas y entonces a todo le buscaba una justificación y todo iba a estar bien, en este afán de salir adelante sin darte cuenta que estabas pisándote tú misma”, explicó.

Estas ideas fueron justo antes de decidir convertirse en madre con la esperanza de solucionar los problemas.

“Viví en unión libre con él y con su familia porque era su mamá, su papá, mi cuñado más chico, quien por cierto era un dolor de cabeza (…) Decido ser mamá, él recibe la noticia y no le hizo mucha gracia”, relató.

Violeta Isfel volvió a comenzar su vida

El instinto de protección maternal fue precisamente lo que la hizo tomar decisiones trascendentales para mejorar su vida y la de su bebé.

“Me sentía súper mal, y la gota que derramó el vaso fue que él intentó ponerme una mano encima. O sea, Omar no tenía derecho de llorar en la madrugada porque entonces se despertaban todos y armaban un desmadre y a la que regañaban era a mí, entonces yo prevenía las mamilas para que no hubiera problemas”, dijo.

Isfel relató que su esposo trató de sacar a su bebé fuera de casa bajo la lluvia. “Él quería que escarmentara a mi hijo de nueve meses sacándolo a la lluvia”, señaló.

“El instinto maternal salió a flote y fue de: ‘estás idiota ¿Qué te pasa?’ y él me dijo: ‘¿Qué? ¿me estás contestando?’ y ahí fue que me levantó la mano y por poco me pega”, aseguró.

Tras este episodio, la actriz escapó de la casa y empezó a vivir junto a su hijo en el hogar de sus padres.

“Yo decidí ser mamá soltera, nadie me dejó. Yo tomé la decisión, por buscar una calidad de vida y Omar fue el motor más grande. Hoy sé que si no hubiera tomado la determinación de ser madre, yo no hubiera tenido la fortaleza de salir de ahí y no sé dónde estaría”, destacó.

