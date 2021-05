Violeta Isfel nos recuerda que no necesitamos usar filtros para ser bellas

Violeta Isfel se ha convertido en una de las estrellas favoritas del espectáculo por su gran carisma. La actriz ha sabido aprovechar sus redes sociales para mostrar su día a día y acercarse a sus fans de una manera más honesta y divertida.

En los últimos meses, Violeta ha estado muy enfocada en hacer crecer su negocio de hamburguesas, el cual inició a raíz de la pandemia en 2020. Esto la ha llevado a convertirse en un ejemplo a seguir para muchas mujeres que han tenido que sacar adelante a los suyos durante este tiempo.

La actriz también se ha preocupado por hablar de temas como el amor propio pues ella misma ha pasado por todo un proceso de autoaceptación que ha cambiado su vida.

Recientemente Violeta compartió un video en el que muestra su rostro dividido en mitad “con filtro” y mitad “sin filtro”. Ante la pregunta de cuál preferían sus seguidores, muchos respondieron que “sin filtro” es como se ve mejor.

Las mujeres siempre hemos sido blanco fácil de críticas y señalamientos. La sociedad no quiere vernos con arrugas, ni manchas ni cicatrices y eso nos ha llevado a creer que necesitamos esforzarnos por deshacernos de ellas.

La era de las redes sociales ha implementado los filtros como un escape “seguro” para mostrar nuestro lado “más bello” siempre, aunque sea falso. ¿El mensaje de Violeta? No necesitas filtros en tus fotos para ser hermosa.

La actriz se ha tenido que enfrentar a muchas presiones sobre su imagen y es que es bien sabido que la industria del entretenimiento es muy exigente cuando se trata del físico.

A pesar de que Violeta siempre ha sido muy bella, llegó a sentir que no era suficiente y que necesitaba hacer cambios en su cuerpo para tener las mismas oportunidades que otras compañeras.

En una entrevista con el programa Venga la Alegría, la actriz reveló la frustración que le provocaba pensar que no encajaba en los estereotipos de belleza de la industria.

“(Pensé) Mejor que me den papeles de cómo me veo. En algún momento cuando me costó trabajo porque al menos en la empresa donde trabajo hay un molde en particular, pero la protagonista sí o sí tiene que verse espectacular”, comentó.

ún cuando se ha tratado de luchar contra esto y cada vez la conversación con respecto a “romper con los estereotipos” está más abierta, seguimos teniendo muchos prejuicios.

“Era muy difícil poder encontrar trabajos porque qué podía ofrecer, si la protagonista tenía que verse torneada o debía tener un cuerpazo o algo, además de ser talentosa y muy guapa, entonces dentro del molde yo no entraba”, mencionó.

La actriz decidió intervenir su cuerpo después de hacer un casting para la telenovela “Teresa”, protagonizada por Angelique Boyer.

“Yo lo vi como un requisito (operarse). Por ejemplo, mi prueba máxima; a mí me llamaron para hacer el casting de ‘Teresa’, la Teresa que hizo Angelique Boyer, y para mi esa Teresa era mi el top de mi vida. Yo no me podía ver como Teresa, jamás, y entonces fue para mí como ‘ya entendí qué me hará falta’”.

Las mujeres no debemos vivir pensando que debemos cumplir expectativas ajenas. No necesitamos cambiar nuestro cuerpo por nadie ni tampoco pensar que los filtros y aplicaciones que modifican nuestro rostro son lo que nos da valor.

Está permitido querer hacer algo por transformarte y sentirte mejor siempre y cuando sea porque tú lo quieres y porque te hace sentir mejor, no por la presión social.

