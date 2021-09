Selena Gomez prueba que no hay que tener abdomen plano para verse espectacular en un vestido ceñido

Selena Gomez es una de las artistas que más se mantiene apegada a su belleza natural, aunque para llegar a ese nivel de amor propio atravesó muchos procesos de autoaceptación que hoy la convierten en inspiración para muchas mujeres.

En reiteradas ocasiones ha hablado de la relación que lleva consigo misma y de los retos que significa amarse en medio de las comparaciones, presión social y los propios cambios en su cuerpo por padecer lupus, una enfermedad que a veces le hace retener líquido y que le exige cuidados especiales.

Por eso, la intérprete de Boyfriend cada vez piensa menos en tener un “cuero perfecto” sino ser feliz tal y como es, aunque eso implique no tener un abdomen plano e ir en contra de los patrones de belleza.

Así lo probó en su reciente aparición en el programa de Seth Meyers, en donde lució muy feliz al hablar de la serie Only Murders in the Building que protagoniza junto con Steve Martin y Martin Short. Para la cita, la actriz vistió un vestido ceñido color canela que dejó ver sus curvas y rollitos.

Selena Gomez impone moda para el otoño

Con su diseño femenino y coqueto, estableció una de las tendencias que seguramente veremos a lo largo del otoño-invierno: los tonos tierra y los vestidos manga larga de corte midi para ir cómodas pero a la vez elegantes.

Además, lo acompañó acertadamente con ondas naturales y un maquillaje nude que le dio todo el protagonismo al color vibrante de su prenda, perfecta para cualquier edad o tono de piel.

Según Hola, el vestido es de la marca Self-Portrait, mientras que los stilettos nude son de Jimmy Choo. Su propuesta minimalista nos recuerda que no es necesario llevar demasiados accesorios o ropa, porque el monocromático en sí la hace ver muy estilosa.

