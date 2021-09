Selena Gomez muestra su look más relajado en pants y sudadera negra

Selena Gomez está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera en la actualidad. Y es que la influyente estrella no para de cosechar triunfos en todas sus facetas a sus 29 años.

Como cantante, ha sorprendido a todos con sus últimos lanzamientos musicales en español; en el plano empresarial, su marca de belleza, Rare Beauty, no para de crecer.

Mientras, en el mundo de la actuación, forma parte de la recién estrenada Only Murders in the Building, la primera serie que graba desde el final de Los hechiceros de Waverly Place en 2012.

Gracias a este último suceso, la famosa ha reaparecido en la vida pública para promocionar la producción que encabeza con Martin Short y Steve Martin.

Con este objetivo, Selena abordó un vuelo a Nueva York lista para cumplir con los compromisos promocionales de su nueva aventura y lo hizo en un look de lo más relajado y chic.

Selena Gómez enseña cómo vestir comfy con estilo para viajar

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete llegó a un aeropuerto en la Gran Manzana el pasado lunes 6 de septiembre en un ensamble total black en el que mostró su sencillez.

Fiel a su fascinación por las prendas básicas, versátiles y cómodas, orquestó un atuendo estiloso y comfy tanto para volar como para aterrizar compuesto por una sudadera y pantalones acampanados.

Gómez elevó el estilismo con un par de tenis blancos de Puma. Asimismo, remató como lo hacen los auténticos iconos de moda: con una bolsa de diseñador.

En este caso, eligió un diseño de Louis Vuitton también en negro y con el monograma de la marca cincelado que cargó un miembro de su squad por ella.

De igual forma, la también productora completó con fabulosas gafas de sol redondas de Ray Ban con marco dorado.

Rompiendo con la monocromía del outfit, la cantante de 999 portó un llamativo cubrebocas rosa para protegerse de un posible contagio de covid-19.

Por último, finalizó dejando su larga cabellera castaña suelta de manera effortless chic.

Con este atuendo, Selena Gomez no solo reiteró su amor las piezas básicas que la han convertido en todo un referente de moda para el día a día.

Además, demostró que el negro es infalible para crear looks con estilo y favorecedores en cualquier contexto.

Más sobre este tema

Te recomendamos en video