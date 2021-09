James, el guapo hermano de Kate Middleton, se casó en Francia: los detalles que sabemos

Hay celebración en la Familia Real y es que el hermano de Kate Middleton, James Middleton, decidió consolidar su relación con Alizée Thevenet en una ceremonia en Francia donde se dieron el “sí quiero”.

La boda llega un año después de lo estipulado producto de la pandemia que retrasó los planes de la pareja de casarse luego de tres años de relación, que presumieron todo este tiempo en las redes sociales.

La pareja siempre derrocha complciidad en las redes sociales.- Instagram @jmidy.

Fuera del absoluto secretismo de la vida privada que rodea a la monarquía británica, incluidos a los duques de Cambridge con quienes guardan parentesco, él y su ahora esposa, Alizée Thevenet, alardean por esa vía su relación, su amor por las animales y sus constantes viajes.

El casamiento no podía ser la excepción, por lo que el hermano de Kate Middleton publicó un selfi al lado de su Thevenet con la que quiso compartir su felicidad con sus más de 200 mil seguidores.

“Señor y Señora Middleton. Ayer me casé con el amor de mi vida en el hermoso pueblo de Bormes-les-Mimosas, rodeado de familiares, amigos y por supuesto de nuestros perros. Las palabras no pueden describir lo feliz que soy”, escribió el joven de 34 años muy enamorado en su perfil.

La postal de la íntima celebración que tuvieron en Francia.-Instagram @jmidy.

Pippa y Kate Middleton estuvieron acompañando a su hermano en la ceremonia, al lado de sus esposos

Esto, según lo que dio a conocer Hola, ya que no se perderían tan especial momento para su familia, junto con el Príncipe William y sus tres hijos, el esposo de Pippa, James Matthews, y sus padres Carole y Michael Middleton.

La pareja se conoció en el South Kensington Club en Chelsea gracias a la mascota de James, que se acercó a Alizée y ella comenzó a acariciar a la perra. Cuando él fue a buscarla, empezaron a entablar una conversación y de ahí todo es historia.

“Poco sabía, pero acababa de conocer a mi futura esposa, todo gracias a Ella (la perra). Si no hubiera confiado en Ella, no la habría traído al South Kensington Club y no habría podido decir hola a la mujer que se convirtió en mi prometida”, reveló tiempo atrás.

Más de este tema:

La vez que la princesa Diana hizo enfurecer a la reina Isabel por usar una de sus joyas

Meghan Markle en medio de la polémica: se revelan más detalles sobre el acoso a su personal

La historia de amor de la princesa Diana y Dodi Al Fayed, el novio con el que fue feliz

Te recomendamos en video: