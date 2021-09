Sarah Jessica Parker es ejemplo de estilo en blusa negra con mangas “bubble” multicolor

Si algo espera el público del regreso de Sex and the city no es solo el reencuentro de las amigas más famosas de la televisión, también ver sus outfits. En especial, los de Sarah Jessica Parker.

Desde que en julio arrancaron las grabaciones en Nueva York del reboot de la saga, And just like that, Parker no ha decepcionado con sus looks en la piel de su personaje ‘Carrie Bradshaw’.

Al contrario, la intérprete ha estado imparable fascinando en un atuendo fabuloso tras otro desde el set del proyecto en varias partes de la Gran Manzana.

Su ensamble más reciente no fue la excepción. Y es que nuevamente dio cátedra de estilo en una apuesta moderna, elegante y femenina que reflejó el espíritu fashionista de su papel.

Sarah Jessica Parker atrapa miradas en atuendo negro con pinceladas de color

El pasado jueves 9 de septiembre, la intérprete de 56 años fue captada luciendo fabulosa en atuendo ideal para una boss-lady desde las locaciones de And just like that en Brooklyn.

Sin molestarse por el clima lluvioso en el distrito, la famosa convirtió las aceras en una pasarela al pasearse ataviada en una elegante y sexy blusa negra confeccionada en una tela transparente.

La prenda, creada por el departamento de vestuario de la esperada serie, presentaba un sofisticado escote pico y unas mangas largas lisas hasta los codos. A partir de ahí, se abullonaban al estilo bubble en varios colores vibrantes.

Parker llevó la camisa statement con un top negro liso debajo y por dentro de unos ajustados, clásicos y setenteros pantalones flare negros.

El sofisticado estilismo para dar vida a la icónica ‘Carrie’ se elevó por completo con unas sandalias destalonadas metálicas en azul con tacón de aguja de Giuseppe Zanotti.

En cuanto a los complementos, la ganadora del Emmy portó una bolsa de tela tipo tote de Sally Rooney; un clutch con estampado de rayas multicolor y un lujoso collar de cuentas celestes.

El toque final al atavío lo dio recogiendo su melena —teñida con mechas grey blending—en una distinguida cola alta effortless. Por último, remató su peinado con una diadema de colores.

Un look aprobado por los seguidores de Sex and the city

Este sensacional look de Sarah Jessica, uno de los muchos a los que ya hemos tenido vistazos gracias a los paparazis, es ideal para destacar en una ocasión semiformal o ir a la oficina con mucho estilo.

A la empresaria le sentó de maravillas y entre los seguidores de la saga en redes sociales causó furor.

“Absolutamente amor este atuendo”, “Gran look de pies a cabeza”, “Muy elegante”, “Wow, me encanta como se ve su cabello”, “¡Esos zapatos!”, “¡Ahora ese atuendo se ve sexy! ¡Ella ha recuperado su ritmo!” son algunos comentarios en Instagram.

And just like that todavía no tiene fecha de estreno, pero se espera que aterrice en la plataforma de HBO Max en otoño de este año o comienzos de 2022.

