5 motivos con los que Sarah J. Parker nos demuestra que está en su mejor momento

Sarah Jessica Parker es una de las actrices más admiradas y queridas del espectáculo y a sus 56 años sigue triunfando.

La actriz demuestra que la edad no te limita a lograr nuevas metas y objetivos, solo es cuestión de actitud y de gozarte la vida.

Y ella lo está haciendo, pues actualmente vive su mejor momento, por muchas razones, logrando inspirar a muchas mujeres.

Sarah Jessica Parker está en su mejor momento a sus 56

Vuelve a su icónico papel

Uno de los papeles más importantes en su carrera fue el de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City.

Y ahora, casi 20 años después está de vuelta para darle vida a esta mujer, ahora de 50 años, que nos dará grandes lecciones de superación y nos inspirará.

Ya hemos visto algunas fotos de Sarah de vuelta en su papel y se muestra más feliz que nunca, disfrutando esta etapa.

Trabaja con sus mejores amigas

Hace unos meses Sarah y sus amigas Kristin Davis y Cynthia Nixon, con quienes protagoniza la famosa serie se reunieron para comenzar las grabaciones del reboot.

Actualmente, se han publicado fotos que muestran a las actrices unidas, grabando escenas, y divirtiéndose como nunca.

Así Sarah demuestra que nada mejor y más divertido que trabajar con tus mejores amigas.

Es la reina de la moda

Para las escenas del reboot de Sex and the City, la actriz ha mostrado los mejores looks y los más elegantes que la han convertido en la reina de la moda de este 2021.

Desde maxi faldas, hasta vestidos camiseros, son algunos de los atuendos que le hemos visto y que a sus 56 años ha lucido con el mejor estilo, demostrando que está en su mejor momento.

La actriz se siente más plena que nunca

Tiene su propia tienda de zapatos

La famosa actriz siente tanto amor por la moda, especialmente por los zapatos, que abrió su propia tienda en Nueva York.

Fue el año pasado, en medio de la pandemia, cuando la actriz decidió emprender en lo que más le gusta y abrir SJP Colecction, su tienda que cuenta con los modelos más chic y elegantes.

Vive sin complejos

La celebridad ha impuesto tendencias llevando sus canas con mucho orgullo, y dejando claro que no siente complejos por ellas.

A sus 56 años luce hermosa, feliz y segura con sus raíces grises, demostrando que no tiene que complacer a nadie, y es feliz.

