Selena Gomez muestra sus curvas con elegancia en un vestido naranja con paneles de encaje

Con el estreno de Only murders in the building, Selena Gomez viajó recientemente a Nueva York para promocionar el proyecto que marca su regreso actoral a las series tras años de ausencia.

Desde su llegada a la Gran Manzana, la estrella ha estado imparable mostrando un look espectacular tras otro con los que ha reafirmado su posición como referente de moda.

Sin embargo, la cantante se superó este 8 de septiembre al lucir espectacular en un elegante outfit con el que presumió sin complejos sus curvas y dio una lección de estilo.

Selena Gomez acapara las miradas en un vestido naranja en Nueva York

Antes del anochecer del miércoles, la famosa convirtió las calles neoyorquinas en una pasarela mientras caminaba en un vestido midi naranja brillante hacia el restaurante Serendipity3; informó Daily Mail.

En el trayecto, Gomez atrapó todos los flashes derrochando seguridad en la pieza de tejido acanalado con paneles laterales de encaje tonal que estilizaban y enmarcaban su figura.

Este sexy detalle se extendía desde la cintura hasta el muslo. A partir de ahí, la pieza se dividía en una abertura con ribete de encaje hasta el dobladillo por donde “Sel” presumió sus piernas.

El femenino diseño de silueta entallada a las curvas, firmado por la marca Self Portrait, además presentaba mangas largas ligeramente abullonadas. También un escote corazón con barra dorada en U.

Los complementos de un look para recordar

Asimismo, la fundadora de Rare Beauty elevó la prenda con un par de sofisticados stilettos nude con los que logró el efecto visual de tener piernas más largas.

La intérprete de 29 años no agregó más accesorios y no le hicieron falta para impresionar con la sencilla apuesta de moda en la que mezcló clase, comodidad y sensualidad.

Y es que aparte de ser una pieza statement, el vestido que escogió para la ocasión es ultra favorecedor e ideal para conquistar en el otoño.

En su caso, le sentó como un guante y se notó que no solo se veía poderosa y más guapa que nunca, también se sentía de esta manera.

Ya para finalizar, completó con un beauty look muy fresco compuesto por un maquillaje suave en tonos tierra que realzó la belleza de su rostro y su melena suelta en ondas suaves.

Con respecto al maquillaje, en un reciente video para Vogue, Selena confesó que hoy en día se siente “más sexy” cuando usa menos cantidades de cosméticos.

“A medida que envejezco, me doy cuenta de que menos es más y que me hace sentir más sexy cuando no tengo tanto maquillaje. No necesitas que luzca hermosa, ya eres hermosa”, sentenció.

Cabe destacar que después de disfrutar un helado en Serendipity3, la artista asistió con su epatante vestido naranja al programa Late Night with Seth Meyers.

Only murders in the building es la primera serie que Selena graba como actriz desde el final de Los hechiceros de Waverly Place en 2012.

La artista coprotagoniza el proyecto de Hulu, estrenado a finales de agosto, con los veteranos Martin Short y Steve Martin. Junto al dúo ha estado promocionando la ficción en Nueva York.

