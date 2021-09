Karen Bejarano se sincera sobre difícil momento personal: “Gente me critica por sentirme mal”

Durante el último tiempo, Karen Bejarano se ha referido en varias ocasiones a la salud mental. Un tema que ha abordado desde distintas perspectivas, y que ha tocado desde un plano bastante personal. En junio pasado, la cantante reflexionó sobre el trato que tuvo consigo misma tras sufrir una crisis de angustia.

Bejarano hizo un llamado a ser empáticos con cada uno. Sin embargo, sus intenciones de ser abierta en torno al tema han recibido varias críticas. Así lo dio a conocer en una nueva publicación mediante el formato historias, en la que reveló que algunas personas la juzgan “por sentirse mal” debido a su situación económica.

Karen Bejarano se sinceró sobre su salud mental y reveló que ha recibido críticas por parte de los usuarios de redes sociales – Instagram

“No siempre lo que vemos exteriormente de una persona, es como se ve realmente por dentro. En el último tiempo me he sentido muy triste. Perdí a una persona demasiado importante en mi vida y desestabilizó todo mi camino avanzado… Me terminó de romper”, dijo la cantante, quien se encuentra luchando contra la depresión.

“No sé por qué cuando comienzo a pararme de nuevo, llega otra cosa que me tira nuevamente al suelo. Por otro lado están las redes sociales, y me da tanta rabia leer a gente que me critica por sentirme mal, ya que ‘supuestamente’ no tengo motivos para estar así y solo quiero llamar la atención“, agregó.

“Es tan básico como indolente este tipo de ataques. Al final, me termino sintiendo peor“, señaló, indicando que nadie tiene el poder de hacerla sentir mal, “pero cuando uno está pasándolo mal y recibe mala onda, es un poco inevitable“.