Karen Bejarano reflexiona tras sufrir crisis de angustia: “Fui súper dura conmigo”

A través del formato historias, Karen Bejarano habló sobre la crisis de angustia que la afectó el pasado fin de semana. “Quería comentarles algo que me pasó el fin de semana, recién. Me vino una crisis de angustia donde la verdad es que lloré y lloré y lloré como con hipo, y la verdad es que no sabía de dónde venía toda esta pena, esta angustia“, dijo en un comienzo.

Según explicó a través de varios videos, cuando ocurrió el hecho no logró identificar a qué se debía o de dónde provenían las sensaciones que experimentó. “Obviamente que hay muchas razones por las que yo sigo mi proceso de sanación pero no había un motivo tan claro por el que yo dijera ‘por esto es’. Entonces me empecé a cuestionar por qué me pasa, por qué estoy así de mal y está pésimo que nos juzguemos, porque obviamente hay cosas que pueden estar ahí guardadas hace años y no fuimos capaces de eliminarlas en su momento”, señaló.

Karen Bejarano habló sobre su crisis de angustia – Instagram

Posteriormente, explicó los cuestionamientos que surgieron en torno a sí misma, debido al episodio. “¿A qué voy con todo esto? A que en esta crisis de angustia fui súper dura conmigo, porque me decía ‘no me quiero sentir más así’, y le decía a Juan (su pareja) ‘estoy chata de estar triste y no saber cuál es la razón real. ¿Qué está pasando? ¿Por qué?’. Y tanto cuestionamiento conmigo, que al final uno termina peor”, agregó.

Karen Bejarano: “Es fundamental que seamos empáticos con nosotros”

Tras entregar detalles sobre lo sucedido, Karen Bejarano destacó que “el autocuidado es súper importante en un proceso de sanación”. “Es fundamental que seamos empáticos con nosotros, porque siempre nos enseñan a ser empáticos con el resto, a ponernos en el lugar del otro, pero nadie nos enseña a ser empáticos con estas situaciones que de repente nos embargan y nos dejan pa la cagá (sic)”, dijo.

Además, señaló que hay que “respetar esos momentos de dolor“. “Yo creo que eso es parte del autocuidado. Dejar que salga y echar afuera no más. Sin tanto cuestionamiento, sin buscar una razón de base. Hay que permitírselo. Es natural, es normal. Quiero que lo entiendan así, y no por eso van a ser menos fuertes”, agregó en sus videos, junto al hashtag #saludmentalyemocional.